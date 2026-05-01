Konferencia-liga: kétgólos hátrányba került a Sahtar Donyeck

A Crystal Palace 3-1-re nyert az ukrán Sahtar Donyeck vendégeként a labdarúgó Konferencia-liga elődöntőjének első mérkőzésén, csütörtökön Krakkóban.

A Premier League tabellájának 13. helyezettje már az első percben betalált: Ismaila Sarr a Konferencia-liga történetének leggyorsabb gólját lőtte a meccs 21. másodpercében.

A spanyol Rayo Vallecano otthon Alexandre Zurawski találatával 1-0-ra nyert a francia Racing Strasbourg ellen.

A visszavágókat egy hét múlva rendezik, a döntőre pedig május 27-én Lipcsében kerül sor.

Eredmények, elődöntő, első mérkőzések:

Sahtar Donyeck (ukrán)-Crystal Palace (angol) 1-3 (0-1)

gólszerzők: Ocseretko (47.), illetve Sarr (1.), Kamada (58.), Strand Larsen (84.)

Rayo Vallecano (spanyol)-Racing Strasbourg (francia) 1-0 (0-0)

g.: Zurawski (54.)

Forrás: MTI