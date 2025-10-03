Konferencia-liga – Kikapott a Dinamo Kijev
A Rapid Wien 4-1-es vereséget szenvedett csütörtökön a Lech Poznan otthonában a labdarúgó Konferencia-liga első fordulójában.
A selejtező utolsó körében a Győrt búcsúztató bécsi csapatban a magyar válogatott Bolla Bendegúz végigjátszotta a lengyelországi mérkőzést.
A Premier League-ben egyedüliként veretlen Crystal Palace ugyancsak Lengyelországban, Lublinban nyert – mégpedig 2-0-ra – a pályaválasztó Dinamo Kijev ellen. A londoni együttes a 76. perctől emberhátrányban játszott.
Konferencia-liga, alapszakasz, 1. forduló:
Lech Poznan (lengyel)-Rapid Wien (osztrák) 4-1 (3-0)
Dinamo Kijev (ukrán)-Crystal Palace (angol) 0-2 (0-1)
Rayo Vallecano (spanyol)-Shkendija (északmacedón) 2-0 (2-0)
Omonia (ciprusi)-FSV Mainz (német) 0-1 (0-0)
Jagiellonia Bialystok (lengyel)-Hamrun Spartans (máltai) 1-0 (0-0)
Zrinjski Mostar (bosnyák)-Lincoln Red Imps (gibraltári) 5-0 (3-0)
Kuopion PS (finn)-Drita (koszovói) 1-1 (0-0)
Lausanne (svájci)-Breidablik (izlandi) 3-0 (3-0)
Noah (örmény)-HNK Rijeka (horvát) 1-0 (1-0)
később:
Fiorentina (olasz)-Sigma Olomouc (cseh) 21.00
Slovan Bratislava (szlovák)-Strasbourg (francia) 21.00
Legia Warszawa (lengyel)-Samsunspor (török) 21.00
Sparta Praha (cseh)-Shamrock Rovers (ír) 21.00
Celje (szlovén)-AEK Athén (görög) 21.00
Aberdeen (skót)-Sahtar Donyeck (ukrán) 21.00
Raków Czestochowa (lengyel)-Universitatea Craiova (román) 21.00
AEK Larnaca (ciprusi)-AZ Alkmaar (holland) 21.00
Shelbourne (ír)-Häcken (svéd) 21.00
Forrás: MTI
Fotó: FC Dynamo Kyiv