Konferencia-liga – Kikapott a Dinamo Kijev

A Rapid Wien 4-1-es vereséget szenvedett csütörtökön a Lech Poznan otthonában a labdarúgó Konferencia-liga első fordulójában.

A selejtező utolsó körében a Győrt búcsúztató bécsi csapatban a magyar válogatott Bolla Bendegúz végigjátszotta a lengyelországi mérkőzést.

A Premier League-ben egyedüliként veretlen Crystal Palace ugyancsak Lengyelországban, Lublinban nyert – mégpedig 2-0-ra – a pályaválasztó Dinamo Kijev ellen. A londoni együttes a 76. perctől emberhátrányban játszott.

Konferencia-liga, alapszakasz, 1. forduló:

Lech Poznan (lengyel)-Rapid Wien (osztrák) 4-1 (3-0)

Dinamo Kijev (ukrán)-Crystal Palace (angol) 0-2 (0-1)

Rayo Vallecano (spanyol)-Shkendija (északmacedón) 2-0 (2-0)

Omonia (ciprusi)-FSV Mainz (német) 0-1 (0-0)

Jagiellonia Bialystok (lengyel)-Hamrun Spartans (máltai) 1-0 (0-0)

Zrinjski Mostar (bosnyák)-Lincoln Red Imps (gibraltári) 5-0 (3-0)

Kuopion PS (finn)-Drita (koszovói) 1-1 (0-0)

Lausanne (svájci)-Breidablik (izlandi) 3-0 (3-0)

Noah (örmény)-HNK Rijeka (horvát) 1-0 (1-0)

később:

Fiorentina (olasz)-Sigma Olomouc (cseh) 21.00

Slovan Bratislava (szlovák)-Strasbourg (francia) 21.00

Legia Warszawa (lengyel)-Samsunspor (török) 21.00

Sparta Praha (cseh)-Shamrock Rovers (ír) 21.00

Celje (szlovén)-AEK Athén (görög) 21.00

Aberdeen (skót)-Sahtar Donyeck (ukrán) 21.00

Raków Czestochowa (lengyel)-Universitatea Craiova (román) 21.00

AEK Larnaca (ciprusi)-AZ Alkmaar (holland) 21.00

Shelbourne (ír)-Häcken (svéd) 21.00

Forrás: MTI
Fotó: FC Dynamo Kyiv 