Kosárlabda BL: csoportelsőként jutott tovább a Szombathely

A Falco KC Szombathely hazai pályán 68:59-re legyőzte a lett Rigát a férfi kosárlabda Bajnokok Ligája csoportkörének 6. fordulójában, ezzel csoportgyőztesként közvetlenül bejutott a legjobb tizenhat közé. Az ukrán BC Prometej Kamjanszke harmadik helyen végzett az A jelű négyesben, így nekik még egy selejtezőt kell játszaniuk a nyolcaddöntőbe kerüléshez.

A Falco mérkőzésének tétje az volt, hogy bejut-e a magyar bajnok egyenes ágon a nemzetközi sorozat legjobb tizenhat csapata közé, amire korábban még egyik magyar klub sem volt képes. A lettek tét nélkül, biztos harmadik helyezettként utaztak Vas megyébe. Az elején ennek megfelelő felszabadult játékkal kezdtek, és el is húztak 20:9-re. Sokat hibázott Milos Konakov alakulata: az első negyed 15:27-tel zárult, mivel katasztrofálisan dobott mezőnyből a házigazda. Szigorú, kemény védekezéssel rukkolt ki a vendéggárda, ami nem ízlett a sárga-feketéknek, és a különbség nem nagyon akart csökkenni a folytatásban sem. Konakov mester 21:36-nál a második idejét is kikérte, majd Váradi Benedek triplájával feljött tízre a Falco. Ezután 9:0-s sorozatot értek el a szombathelyiek, amit Curry duplája tört meg.

A Riga edzőjének adott technikai hiba után a második félidő Perl Zoltán sikeres büntetőjével vette kezdetét. Zárkóztak a hazaiak, sőt Benke Szilárd triplájával 40 pontnál utol is érték a riválist. Innen sokáig nem mozdultak el a felek, aztán Maris Gulbis a második büntetőjét is bedobta. Az első harminc perc alatt egyszer sem vezetett a Falco, de legalább a záró periódus előtt ott volt a Riga nyakán. Boris Barac törte meg a jeget, szép pozíciós játéka után kosarat szerzett, így egy ponttal már a magyar együttes állt jobban. A tartalékos Riga egyre többet rontott, de nem adta olcsón a bőrét, és bizony a vendéglátó sem az idény legjobb formáját hozta. Ekkor Benke emberről vágta be a hármast, Marvin Clark kétszer is betalált kintről, és fokozatosan ellépett a Falco. Végül hatalmas küzdelemben hozta a szükséges sikert a szombathelyi csapat (68:59), amely csoportelsőségnek örülhet a BL-ben, így nem kell játszania a következő körbe jutásért.

Bravúros idegenbeli győzelmének köszönheti továbbjutását az ukrán BC Prometej, akik a már biztosan csoportelső német Ludwigsburg otthonában győztek 71:60-ra. A hazaiak nyolc ponttal nyerték az első negyedet (20:12), de a másodikban öttel többet dobtak az ukránok, így sikerült zárkózniuk. A harmadik negyedben tizenhét pontot vert riválisára a kamjanszkei együttes, így az is belefért, hogy az utolsó negyedet a németek nyerték. A Prometej harmadik helyéhez az is kellett, hogy az olasz Sassari kikapjon hazai pályán a spanyol Tenerifétől.

Férfi kosárlabda Bajnokok Ligája, csoportkör, 6. forduló:

A csoport: Ludwigsburg – BC Prometej Kamjanszke 60:71

Sassari – Tenerife 63:84

A csoport végeredménye: 1. Ludwigsburg 10 pont, 2. Tenerife 10 p., 3. Prometej 9 p. (3 győzelem, 3 vereség), 4. Sassari 7 p.

D csoport: Falco KC Szombathely – VEF Riga 68:59

Benetton Treviso (olasz) – AEK Athén (görög) 81:69

A csoport végeredménye: 1. Falco KC Szombathely 11 pont (5 győzelem, 1 vereség), 2. Benetton Treviso 10 p., 3. VEF Riga 8 p., 4. AEK Athén 7 p-

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma