Kosárlabda Euroliga: döntőbe jutott a Sopron

A magyar Sopron Basket együttese bejutott a női kosárlabda Euroliga döntőjébe, miután az isztambuli final four elődöntőjében 74:69-re legyőzte a spanyol Salamancát. A Fenerbahce elleni döntőt április 10-én, vasárnap rendezik.

Idén immár harmadik alkalommal találkozott a legrangosabb női kosárlabda-sorozat elődöntőjében a Sopron Basket és a spanyol Perfumerías Avenida Salamanca. Korábban kétszer is a spanyolok örülhettek, de ez a péntek esti mérkőzés után megváltozott. Remekül kezdett a magyar csapat, Határ Bernadett centerként szépen rakta fel a labdákat, Gabby Williams pedig nehéz helyzetből dobott látványos kosarat. Jelena Brooks mértani pontosságú triplája után Íniguez időt is kért. Ezután Brooks dobott még egy hármast, így tisztes soproni előnnyel pörögtek a percek. A második negyed elején a csereként beállt Nevena Jovanovics is kosarat szerzett. Ahogy feljebb zárkózott a Salamanca, Brooks értékesítette mindhárom büntetőjét, aztán Fegyverneky Zsófia csapatkapitány dobott be egy távolit. Jól zárt ki, jól lepattanózott a Sopron, nem csökkent az együttes koncentrációja.

A 17. percben már 36:20-ra vezetett a magyar bajnok, miközben Kahleah Copper lent maradt a földön. A játékvezetők utólag megnézték videón az esetet, így Határ Bernadett sportszerűtlen hibát kapott. Ismét közelített kissé a Salamanca, ám mindhiába, mert nem sokkal a nagyszünet előtt Williams is eredményes volt a 6.75 méteres vonalon túlról. A második félidőt 16 pontos előnnyel kezdte a Sopron Basket, ami a játék képe alapján korántsem volt túlzó különbség. A nagyszünet után visszatért a parkettre Copper, de ezzel együtt sem lehetett azt érezni, hogy volna esélyük fordítani a spanyoloknak. Jelena Brooks élete egyik legjobb mérkőzését játszotta, de szintén soproni részről Gabby Williams mind az öt büntetőjét elrontotta a harmadik negyedben.

A záró periódus elején tíz pont alá zárkózott a spanyol gárda, Copper sokat vállalt, de gyakran rontott is. Kissé elbizonytalanodtak a zöld-sárgák, a Salamanca pedig magabiztosabb lett, és feljöttek 67:61-re. Ezután csont nélkül bementek Határ büntetői, az utolsó percen belül a spanyoloknál viszont Hof mindkét kísérlete kimaradt, így borítékolható volt a soproniak sikere. A 74:69-es győzelemnek köszönhetően 2018 után ismét döntőt játszhat az Euroligában a Sopron Basket.

Az Euroligát 2016 óta kizárólag orosz csapatok nyerték, négyszer a Jekatyerinburg (az idei címvédő), és egyszer a Dinamo Kurszk. A Jekatyerinburg 2018-ban épp a Sopront gyűrte le a fináléban. Az idei szezonban az említett két korábbi győztes egyaránt bejutott a legjobb nyolc közé, de Oroszország ukrajnai agressziója miatt kizárták a csapatokat.

Női kosárlabda Euroliga, elődöntő:

Perfumerías Avenida Salamanca (spanyol) – Sopron Basket 69:74

USK Praha (cseh) – Fenerbahce (török) 74:83

A döntőben: Fenerbahce – Sopron Basket

A 3. helyért: USK Praha – Perfumerías Avenida Salamanca

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma

Fotó: wb-sopron.com