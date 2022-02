Kosárlabda vb-selejtező: bravúros magyar győzelem Montenegróban

A magyar férfi kosárlabda-válogatott 88:84-re győzött Montenegró ellen világbajnoki selejtezőn, Podgoricában. Ivkovics Sztojan csapata négy forduló után két győzelemmel és két vereséggel áll az E csoport továbbjutást érő harmadik helyén.

Somogyi Ádám kosarával kezdődött az összecsapás, és remek magyar játékkal ment tovább. Montenegró a 12. percben vezetett először, Vladimir Mihajlovics ekkor már a második tripláját szerezte. Tartotta magát a magyar válogatott, látványos zsákolásokat is bemutattak, ennek köszönhetően az első két negyedet megnyerve ötpontos előnnyel zárták az első félidőt (35:40). Vojvoda Dávid lehetetlen helyzetekből dobott kosarat, és a vezérletével a 24. percben már tíz ponttal állt jobban a magyar csapat. Ez az előny a negyed végére teljesen elolvadt, de az utolsó felvonás előtt reális esély maradt a magyar bravúrsikerére. A hazai ultrák petárdázással szórakoztatták magukat, miközben újra ellépett kilenc ponttal a vendég magyar gárda. Előkészületben volt tehát a váratlan bravúr, főként, mert rengeteget hibáztak a montenegróiak. Az utolsó perchez közelítve a játékvezetők észrevették, hogy Mihajlovics akadályozza Vojvoda mozgását, a fault után következő két büntetőt a rutinos hátvéd biztos kézzel értékesítette (76:83). A magyar válogatott innen már nem veszíthette el a találkozót. Justin Cobbs kettő plusz egyét Vojvoda újabb két büntetője követte, és Perl Zoltán is higgadt maradt – hamarosan jöhetett a magyar ünneplés. Ivkovics Sztojan legénysége tökéletes produkcióval győzött Podgoricában, ami ha matematikailag nem is, minden más értelemben egyértelművé teszi a magyar továbbjutást a következő selejtezőkörbe.

Az E csoport másik találkozóján a franciák 69:56-ra nyertek Portugáliában. A csoport élén a világ egyik legerősebb válogatottjának tartott Franciaország áll hibátlan mérleggel, megelőzve Montenegró és Magyarország nemzeti csapatait, míg az utolsó helyen a nyeretlen portugálok tartózkodnak. A magyar csapat legközelebb Portugáliát fogadja, majd a franciákhoz látogatnak. A portugálok ellen idegenben 81:75-ös sikert aratott a magyar együttes, így hazai pályán is csak a győzelem az elfogadható eredmény.

Az ukrán válogatott spanyolok elleni mérkőzését a háborús helyzetre való tekintettel elhalasztották. Ukrajna válogatottja is továbbjutásra áll csoportjából, mivel egy győzelemmel és két vereségükkel megelőzik a csoportutolsó Észak-Macedónia csapatát.

Férfi kosárlabda, világbajnoki selejtező, 4. forduló:

Montenegró – Magyarország 84:88

Portugália – Franciaország 56:69

Az E csoport állása:

Franciaország 8 pont Montenegró 6 pont (317:297) Magyarország 6 pont (290:320) Portugália 4 pont (256:327)

A G csoport állása:

Grúzia 7 pont Spanyolország 6 pont Ukrajna 4 pont Észak-Macedónia 4 pont

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma