Kovács István vezeti a foci vb-k történetének 1000. mérkőzését

A nagykárolyi születésű Kovács István vezeti a labdarúgó-világbajnokságok történetének ezredik mérkőzését, a Japán–Tunézia találkozót.

Újabb mérföldkő ez a 41 éves játékvezető karrierjében, aki két éve az Európa-liga, tavaly pedig a Bajnokok Ligája döntőjét dirigálta. A nemzetközi szövetség (FIFA) a közösségi médiában osztott meg egy videót, amelyben a játékvezetők főnöke, az olasz Pierluigi Collina előbb bemutatja azt a speciális mezt, amelyet az összecsapáson közreműködők viselnek majd – aranyozott csíkokkal és egy külön logóval, amely erre a különleges vb-meccsre hívja fel a figyelmet –, ezt követően pedig átadta azt Kovács Istvánnak.

A Tunézia–Japán-találkozót – közép-európai idő szerint – vasárnap reggel 6 órakor rendezik meg, a mérkőzést az M4 Sport élőben közvetíti.

Forrás: hirado.hu

Nyitókép: MTI/EPA/Adam Vaughan

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →