Közel húsz év után ismét elitvilágbajnokságon szerepelhet Ukrajna

Történelmi sikert ért el az : közel húsz év után ismét feljutott a világbajnokság elit divíziójába. A „kék-sárgák” a Divízió IA utolsó fordulójában biztosították helyüket a világ legjobbjai között.

A lengyelországi Sosnowiecben rendezett tornán Ukrajnának két feltételnek kellett teljesülnie a feljutáshoz: rendes játékidőben le kellett győznie Japánt, emellett Lengyelországnak pontot kellett veszítenie Litvánia ellen.

Az ukrán csapat sikerrel vette az első akadályt, és 3:1-re múlta felül a japán együttest. A találkozó elején még Japán szerzett vezetést Murakami révén, azonban az ukránok gyorsan fordítottak. Pereszunko egyenlített, majd Dahnovszkij és Traht találataival már az első harmadban kialakult a végeredmény.

Világbajnokság, Divízió IA

Ukrajna – Japán 3:1

(3:1, 0:0, 0:0)

A másik mérkőzésen Lengyelország és Litvánia csapott össze. A litvánok már a 9. percben megszerezték a vezetést, a házigazda lengyelek pedig csak a második harmadban tudtak egyenlíteni. A rendes játékidő döntetlennel zárult, ami azt jelentette, hogy Lengyelország elveszítette azt a pontot, amelyre szüksége lett volna Ukrajna megelőzéséhez.

Ennek köszönhetően az ukrán válogatott a torna első két helyének egyikén végzett, és kivívta a feljutást az elit mezőnybe.

Ukrajna legutóbb 2007-ben szerepelt a világbajnokság legmagasabb osztályában. A válogatott összesen kilenc idényt töltött az elitben 1999 és 2007 között, legjobb eredménye pedig a 2002-es 9. helyezés volt.

A kiesést követően az ukrán hoki nehéz időszakon ment keresztül, sőt a csapat egy időre még a Divízió IB-be is visszacsúszott. Innen tavaly sikerült visszajutniuk a Divízió IA-ba, most pedig két év alatt az elitbe is visszatértek.

