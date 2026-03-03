Kudrivka-győzelemmel zárult az UPL 18. fordulója
A Poltava és a Csernyihiv régiót képviselő Kudrivka mérkőzésével zárult hétfőn, március 2-án az ukrán labdarúgó-bajnokság élvonalának, az Ukrán Premier Ligának (UPL) 18. fordulója.
Erről az Ukrán Labdarúgó Szövetség oldalán számoltak be.
A Kudrivka játékosai 2–0-s győzelmet arattak.
A gólokat Andrij Sztorcsousz szerezte a 67. percben, illetve Jevhen Morozko a 90+4. percben büntetőből.
A forduló további eredményei:
Dinamo (Kijev) – Epicentr (Kamjanec-Pogyilszkij) – 4:0
Sahtar Donyeck – Veres (Rivne) – 1:0
LNZ (Cserkaszi) – Polisszja (Zsitomir) – 1:3
Metaliszt 1925zi(Harkiv) – Olekszandrija – 1:0
Krivbasz (Krivij Rih) – Zorja (Luhanszk) – 3:1
Obolony (Kijev) – Ruh (Lemberg) – 1:0
Karpati (Lviv) – Kolosz (Kovalivka) – 0:1
A bajnokság állása:
Sahtar – 41 pont,
LNZ – 38,
Polisszja – 36,
Dinamo – 32,
Krivbasz – 30,
Metaliszt 1925 – 28,
Kolosz – 28,
Zorja – 24,
Veresz – 21,
Obolony – 20,
Karpati – 19,
Ruh – 19,
Kudrivka – 19,
Epicentr – 14,
Olekszandrija – 11,
Poltava – 9.