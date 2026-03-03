Kudrivka-győzelemmel zárult az UPL 18. fordulója

File József Sport

A Poltava és a Csernyihiv régiót képviselő Kudrivka mérkőzésével zárult hétfőn, március 2-án az ukrán labdarúgó-bajnokság élvonalának, az Ukrán Premier Ligának (UPL) 18. fordulója.

Erről az Ukrán Labdarúgó Szövetség oldalán számoltak be.

A Kudrivka játékosai 2–0-s győzelmet arattak.

A gólokat Andrij Sztorcsousz szerezte a 67. percben, illetve Jevhen Morozko a 90+4. percben büntetőből.

A forduló további eredményei:

Dinamo (Kijev) – Epicentr (Kamjanec-Pogyilszkij) – 4:0

Sahtar Donyeck – Veres (Rivne) – 1:0

LNZ (Cserkaszi) – Polisszja (Zsitomir) – 1:3

Metaliszt 1925zi(Harkiv) – Olekszandrija – 1:0

Krivbasz (Krivij Rih) – Zorja (Luhanszk) – 3:1

Obolony (Kijev) – Ruh (Lemberg) – 1:0

Karpati (Lviv) – Kolosz (Kovalivka) – 0:1

A bajnokság állása:

Sahtar – 41 pont,

LNZ – 38,

Polisszja – 36,

Dinamo – 32,

Krivbasz – 30,

Metaliszt 1925 – 28,

Kolosz – 28,

Zorja – 24,

Veresz – 21,

Obolony – 20,

Karpati – 19,

Ruh – 19,

Kudrivka – 19,

Epicentr – 14,

Olekszandrija – 11,

Poltava – 9.

Az UPL 19. fordulóját március 6–9. között rendezik.

Kárpátalja.ma