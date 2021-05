Kupagyőztes az Újpest FC

A labdarúgó Magyar Kupa döntőjében az Újpest FC hosszabbítás után 1:0-ra legyőzte a Puskás Arénában a jóval esélyesebbnek tartott, a találkozó végére kilenc főre fogyatkozó MOL Fehérvárt.

A mérkőzés elején, már a harmadik percben büntetőt reklamáltak az újpestiek, mivel Nikola Mitrovics beadása után Adrian Rus karját érintette a labda, de Bogár Gergő játékvezető sípja néma maradt. A másik oldalon Funsho Bamgboye hozhatta volna helyzetbe Budu Zivzivadzét, ám pontatlanul passzolt. Az erős kezdést visszaesés követte, a Fehérvár birtokolta többet a labdát, de az újpesti védőfalat nem tudta áttörni a 20. percig, amikor Ivan Petrjak beívelését követően Nikolics Nemanja fejelt fölé. Az első félidő gólnélküli döntetlennel ért véget, a szünet utáni percek pedig a Fehérvár fölényét hozták, rövid időn belül Stopira, Loic Nego és Funsho Bamgboye is célba vette a kaput, igaz, Filip Pajovicsnak egyszer sem kellett közbeavatkoznia. A kezdeti rohamokat megúszó újpestiek lövéssel is jelezték, hogy a mérkőzésből hátralévő időt nem kizárólag védekezéssel szeretnék eltölteni, és erre erősített rá grúz légiósuk is, aki két szép csel után csúnyán mellé tekert. Élet költözött a meccsbe, amely a 66. percben vehetett volna fordulópontot, ha a játékvezető szabálytalannak látja Loic Nego szerelési kísérletét Junior Tallóval szemben. Ezután az újpesti Giorgi Beridze bal felső sarokba tartó löketét Kovács Dániel a mérkőzés addigi legnagyobb védését bemutatva szögletre ütötte.

A 83. percben jöhetett volna az első gól is, de a székesfehérvári Budu Zivzivadze óriási helyzetben mellé fejelt. Erre is volt válaszuk a lila-fehéreknek, Nemanja Antonov karrierje talán legszebb gólját rúgta volna, ha a 22 méterről, ballal, hatalmas erővel meglőtt labda nem néhány centivel a léc fölött hagyja el a játékteret. A rendes játékidőbe még Adrian Rus pirosat érő második sárga lapja fért bele, aztán következhetett a hosszabbítás. Szabics Imre Alefetállította be a védelem erősítésére, de a brazil légiós két perc alatt két sárga lapot begyűjtve kettős emberhátrányba hozta csapatát. Több se kellett az Újpestnek, ment előre a kupadiadalt érő gólért, és a 101. percben Lirim Kastrati be is zúdította a labdát a Fehérvár kapujába. Meg kell jegyezni, hogy mielőtt a koszovói védő lőtt volna, Junior Tallo lesgyanús körülmények között avatkozott játékba. Az Újpest ezután megőrizte egygólos előnyét, és története során tizenegyedik alkalommal hódította el a Magyar Kupa serlegét. A lila-fehérek a kupagyőztes jogán, nyáron indulhatnak az újonnan alakult Konferencia Ligában, a harmadik számú európai kupasorozatban.

Magyar Kupa, döntő:

MOL Fehérvár – Újpest FC 0:0, hosszabbítás után 0:1

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma