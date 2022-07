Labdarúgás: a másodosztályban játszhat a Munkács Futball Akadémia

Az Ukrán Labdarúgó Szövetség elkészítette a másodosztályú labdarúgó-bajnokság 2022/2023-as idénye lehetséges résztvevőinek listáját. A klubok között találhatjuk a legutóbb még a harmadosztályban szereplő Munkács Futball Akadémia együttesét, a Karpati Lvivet és a Metalurh Zaporizzsját is. Az Ungvári FC csapata sajnos nincs a lehetséges indulók között, és nagyon nagy a csend megyénk második legmagasabban jegyzett klubja körül.

Korábban már beszámoltunk arról, hogy a Minaji FC és a Dnyipro-1 csapata is Ungváron játszaná élvonalbeli mérkőzéseit, és azóta az is kiderült, hogy az előzetes tervek szerint augusztus 23-án kezdődne a Premier Liga pontvadászata. A harmadosztályú labdarúgó-bajnokság előző szezonjában az A csoport 6. helyén végző Munkács Futball Akadémia vezetősége úgy döntött, hogy kihasználják a lehetőséget, és megmérettetik magukat a másodosztályban, mivel a háborús helyzet miatt számos együttes megszűnni kényszerült. A másodosztály utolsó előtti helyén szerénykedő Ungvári FC viszont valószínűleg nem tud majd elindulni a profi ligában.

A tervek szerint a másodosztályú labdarúgó-bajnokság következő idényében 16 együttes indulna, amelyek két csoportra lennének osztva. A ligában a Munkács Futball Akadémiához hasonlóan több gárda is szintet lépne: a munkácsiakon kívül a nagymúltú Karpati Lviv és Metalurh Zaporizzsja, a Dinaz, az Epicenter, az FK Poltava, az FSZK Mariupol (a korábbi Jarud), a Szkoruk és az LNZ is jelezte indulási szándékát. A végleges résztvevői lista, illetve a lebonyolítás pontos rendje még egyeztetés alatt áll, de előzetes információk szerint az alapszakasz után a két csoport első 4 együttese küzd meg egymással a feljutó helyekért. Az élvonalhoz hasonlóan a másodosztály küzdelmei is augusztus végén kezdődhetnek.

A másodosztály részvevőinek előzetes névsora:

A csoport: Dinaz Vishorod, Epicenter Dunajivci, Niva Ternopil, MFA Munkács, Prikarpattya Ivano-Frankivszk, FK Poltava, Karpati Lviv, Polisszja Zsitomir.

B csoport: Metalurh Zaporizzsja, VPK Agro Visneve, Obolony Kijev, Hirnik Sport (Horisni Plavni), FSZK Mariupol, Kreminy Kremencsuk, Szkoruk Nyikopol, LNZ Cserkaszi.

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma

Nyitókép: Kárpátalja.ma