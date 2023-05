Labdarúgás: a Zalaegerszegi TE nyerte a Magyar Kupát

A labdarúgó Magyar Kupa döntőjében a másodosztályú Budafoki MTE az NB I-es Zalaegerszegi TE együttesével csapott össze. A hosszabbításba torkolló találkozón a Zalaegerszeg bírta jobban, és Boér Gábor csapata az utolsó percekben szerzett gólokkal 2–0-s győzelmet aratott. A ZTE így története első kupagyőzelmét aratta, ami a 2002-es bajnoki cím óta a klub legnagyobb sikerének számít (ezen kívül 2010-ben kupadöntőt játszhattak, 2007-ben pedig egy bajnoki bronznak örülhettek).

Az első félidőben a Budafok állt közelebb a gólszerzéshez. A kiváló formában lévő, az NB II-ben 15, az MK-meccseken 6 találatig jutó Beke II Péter labdaszerzését követően a 20. percben a zalaegerszegi Kálnoki-Kis Dávid saját kapujának a lécére pördítette a labdát. A másodosztályú együttes három-négy alkalommal is veszélyesen jutott el az alapvonalig, csakhogy az onnan középre tekert, vagy éppen laposan lőtt labdák rendre célt tévesztettek. Egyik csapat sem akart túlzottan nagy kockázatot vállalni, a ZTE és a Budafok is három belső és két szélső védővel zárta el a kapu felé vezető utat, így az első negyvenöt percben igazán nagy ziccer nem is alakult ki.

A ZTE mestere cserékkel próbálta javítani csapata játékát, de a frissen érkezők távoli lövései ritkán találták el a kaput. Ahogy telt az idő, úgy fáradtak a budafokiak, Boér együttese a rendes játékidő utolsó percekben helyezte némi nyomás alá a másodosztályú együttest, és ekkor már végképp érezhető volt, hogy Mátyus csapatának innentől egy esélye van elhódítani a trófeát, ha kibírja kapott gól nélkül a kétszer tizenöt perces hosszabbítást, és a tizenegyesekre bízza a sorsát. Ekkor már Beke Péter, a BMTE legveszélyesebbje sem volt a pályán. Nem bírta a fokozódó nyomást a Budafok, és olyan gólt kapott, amely egyértelműen a fáradtság számlájára írható. A védők hiába állták sokáig a sarat, balszerencsés mozdulat után került a labda Németh Dániel elé, aki a 117. percben kiszorított helyzetből lőtt a kapuba. A lefújás előtti pillanatokban végleg eldőlt a párharc: a szintén csereként pályára küldött Szalay Szabolcs lőtt hatalmas szabadrúgásgólt. A Zalaegerszeg hódította el a Magyar Kupát, a 2010-es MK-ezüstöt követően ezúttal aranyérmet szerzett.

Az Magyar Kupát legtöbbször a rekordbajnok Ferencvárosi TC-nek sikerült elhódítania (összesen 24-szer, legutóbb 2022-ben), az MTK 12-szer, az Újpest FC 11-szer, a Budapest Honvéd pedig 8-szor emelhette magasba a serleget.

Magyar Kupa, döntő:

Zalaegerszegi TE – Budafoki MTE 0–0, hosszabbítás után 2–0

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma