Bajnokok Ligája: előnyben a Manchester City

A labdarúgó Bajnokok Ligája elődöntőjének első mérkőzésén a francia Paris Saint-Germain hazai pályán 2:1-re kikapott a Manchester Citytől, így a visszavágót az angolok várhatják előnyből. Az elődöntő másik párharcának első felvonásán a Real Madrid hazai pályán 1:1-es döntetlent játszott a Chelsea-vel.

A PSG első City elleni BL-sikere megszerzésének reményében vonult ki a pályára, majd a 15. percben tett is egy nagy lépést annak irányába, hogy ez megtörténjen. Ángel Di María szögleténél lemaradtak a védők Marquinhosról, aki szép mozdulattal bólintott a hálóba (1:0). A korai gól jót tett a meccsnek, látványos küzdelem alakult ki a pályán, a félidő hajrájához érve pedig már kettővel vezethettek volna a franciák, ha Kylian Mbappé az ötösön helyezkedve jó döntést hoz, és nem passzolja le a labdát. Tehát 1:0-s párizsi vezetéssel vonulhattak öltözőbe a csapatok. A vendégek a második félidőben megfordították a játék képét, és átvették az irányítást. A 61. percben Olekszandr Zincsenkót küldte be a manchesteriek menedzsere, az ukrán hátvéd néhány perccel később Kevin De Bruynéhez passzolt, aki a tizenhatos bal sarkának közeléből a bal alsóba ívelt. A belga vélhetően inkább átadásnak, mint lövésnek szánta megmozdulását, de sem a védők, sem Navas kapus nem reagált idejében, így a labda a kapuban kötött ki (1:1). Húsz perccel a rendes játékidő vége előtt szabadrúgást végezhettek el a vendégek, Rijad Mahrez 23 méteres lövése pedig átszáguldott a sorfalban álló Kimpembe és Paredes között, majd a kapuba vágódott, ezzel megfordította az állást a City (1:2). Ezt követően inkább a feszültség uralkodott a pályán: a fordítás miatt idegesen játszó párizsiak elveszítették Idrissa Gueyét, aki hátulról rácsúszott Ilkay Gündogan bokájára, amiért piros lapot érdemelt a 77. percben. Néhány perccel ezután De Bruyne is véleményes szituációba keveredett: ő Danilo bokájára taposott rá, ám megúszta sárga lappal. A City 2:1-es győzelmének köszönhetően nyugodtabban várhatja a visszavágót, de a PSG sem került leküzdhetetlen hátrányba.

A Chelsea azonnal magához ragadta a kezdeményezést a Real Madrid vendégeként, a 10. percben pedig a vezetést is könnyedén megszerezhette volna, ám Timo Werner hiába került ziccerbe, közeli lövése után a Chelsea korábbi kapusa, Thibaut Courtois bravúrral védett. Négy perccel később viszont már a belga kapus is tehetetlen volt: Antonio Rüdiger remek indítása után Christian Pulisic találta magát helyzetben, Courtois mellett eltolta a labdát, majd tíz méterről a kapuba lőtte (0:1). A hazaiaknak így az egyenlítésért kellett küzdeniük, amiért mindent meg is tettek. A 23. percben Karim Benzema 20 méterről eleresztett lövése után a bal oldali kapufáról kifelé pattant a labda, hat perccel később viszont megérkezett az egyenlítés: egy kicsiben elvégzett bal oldali szögletet követően Marcelo beadta a labdát, Casemiro fejelt, Éder Militao tovább csúsztatott, végül Benzema látványos mozdulattal, félfordulatból közvetlenül a léc alá bombázott (1:1). Az eseménydús első félidő után egy jóval unalmasabb második játékrész következett, s miután egyik csapatnak sem sikerült megszereznie a győzelmet, így a londoni visszavágóra maradt a döntés.

Bajnokok Ligája, elődöntők:

Real Madrid CF–FC Chelsea 1:1

Paris Saint-Germain FC–FC Manchester City 1:2

