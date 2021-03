Kiütéses magyar vereség Hollandiától az U21-es Európa-bajnokságon

Vereséggel búcsúzott a félig hazai rendezésű U21-es Európa-bajnokságtól a magyar labdarúgó-válogatott, amely 6:1-re kikapott Hollandiától. A hollandok mellett a németek jutottak tovább a csoportból, miután 0:0-s döntetlent játszottak Románia együttesével. Az európai világbajnoki selejtezők kedd esti mérkőzésein Belgium és Hollandia egyaránt kiütéses győzelmet aratott, míg Szlovákia első győzelmét szerezte meg a ferencvárosi Robert Mak góljával, Oroszország ellen. Törökország hatgólos döntetlent játszott Lettországgal, Portugália pedig fordítás után nyert Luxemburgban.

A magyar U21-es labdarúgó-válogatott 0:1-es első félidőt követően hatalmas pofonba szaladt bele Hollandia ellen. A találkozó elején egy szabályos büntetőt nézett el a játékvezető a holland tizenhatoson belül, majd 42 percnyi játék után vezetést szereztek a továbbjutásért küzdő hollandok. A 47. percben a magyar tizenhatoson belül már nem habozott a sípmester, a hollandok büntetőből szerezték második góljukat. Az 58. percben már 3:0 volt az eredmény Kluiverték javára, majd a 65. percben Bolla Bendegúz szépített tizenegyesből. Sajnos ezután még három holland-gól következett, így 6:1-es magyar vereséggel ért véget Gera Zoltánék számára az Európa-bajnokság. A csoport másik meccsén gólnélküli döntetlent játszott egymással Németország és Románia, így a németek és a hollandok léptek tovább a legjobb nyolc közé. A B csoportból a szlovéneket kiütő olaszok és a cseheket két góllal verő spanyolok jutottak tovább.

Azerbajdzsán válogatottja 2:1-es vereséget szenvedett hazai pályán Szerbia ellen. Az azeri válogatott kezdőjében kapott helyet a Minaji FC játékosa, Anatolij Nurijev is, aki a 69. percig volt a pályán. A csoport másik mérkőzésén Luxemburg 1:0-s vezetés után 3:1-re kikapott Portugália ellen. Az E csoportban Belgium nyolcszor köszönt be a fehérorosz kapuba (8:0), a G csoportban pedig a hollandok is kitömték ellenfelüket: 7:0-ra legyőzték Gibraltár együttesét. A hollandok és norvégok ellen is simán nyerő török válogatott nagy meglepetésre 3:3-mas döntetlent játszott hazai pályán Lettország ellen. Szlovákia a Ciprus és Málta elleni döntetlen után megszerezte első győzelmét, miután 2:1-re legyőzték az addig százszázalékos Oroszországot. A szlovákok győzelméből góllal és gólpasszal vette ki részét az FTC támadója, Robert Mak.

A magyar válogatott szerdán este Andorra vendégeként lép pályára, Ukrajna pedig Kazahsztánt fogadja hazai pályán.

U21-es Európa-bajnokság, 3. forduló:

Hollandia U21 – Magyarország U21 6:1

Németország U21 – Románia U21 0:0

Spanyolország U21 – Csehország U21 2:0

Olaszország U21 – Szlovénia U21 4:0

Világbajnoki selejtezők, 3. forduló:

Azerbajdzsán – Szerbia 1:2

Ciprus – Szlovénia 1:0

Belgium – Fehéroroszország 8:0

Gibraltár – Hollandia 0:7

Horvátország – Málta 3:0

Luxemburg – Portugália 1:3

Montenegro – Norvégia 0:1

Szlovákia – Oroszország 2:1

Törökország – Lettország 3:3

Wales – Csehország 1:0

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma