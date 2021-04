Európa-liga: elődöntős a Manchester United és az Arsenal

Az Arsenal 4:0-ra nyert Prágában a labdarúgó Európa-liga negyeddöntőjének visszavágóján, a Manchester United és a Villareal másodszor is legyőzte ellenfelét, míg a legkiélezettebb csatában a Roma 1:1-es döntetlent játszott az Ajax ellen, így eldőlt, hogy a legjobb négy között Manchester United–Roma és Villarreal–Arsenal mérkőzéseket rendeznek.

A Manchester United idegenben kétgólos előnyt szerzett, így jó helyzetből várhatta a Granada elleni visszavágót. Az Old Traffordon már a találkozó elején előnyt szerzett az angol csapat: a 6. percben bal oldali beadás után Paul Pogba fejelt, majd az üresen álló Edinson Cavani11 méterről, kapásból a kapu bal alsó sarkába lőtte a labdát (1:0). Ole Gunnar Solskjaer csapata taktikusan tartotta az előnyét, a 90. percben pedig Jesús Vallejoöngóljával ismét 2:0-ra nyert a Manchester United, és kettős győzelemmel jutott tovább az elődöntőbe. Az AS Roma–Ajax mérkőzésen a második félidőben a szünetben becserélt Brian Brobbeygóljával szerzett vezetést a vendégcsapat. A 72. percben egy gyors olasz akció végén némi szerencsével Edin Dzeko elé pattant a labda, aki közelről begyötörte az egyenlítő gólt (1:1). Az eredmény ezután már nem változott, így a Roma jutott tovább az elődöntőbe.

A Villareal–Dinamo Zagreb találkozón a spanyolok látványos összjátékot követően Paco Alcácer révén szereztek vezetést. Miután a csatár a kapuba lőtt, a játékvezető először lest jelzett, ám a VAR-vizsgálatot követően mégis érvényesítette a találatot (1:0). A szünet előtt nem sokkal Gerard Moreno újabb gólt szerzett, ezzel véglegesen lezárva a párharc kimenetelét (2:0). A horvátok a hajrában Mislav Orsic góljával szépíteni tudtak (2:1), a Villareal pedig kettős győzelemmel jutott az elődöntőbe. A Londonban 1:1-re végződő első meccs után nem adott esélyt a Slavia Prahának az Arsenal, amely 4:0-ra kiütötte ellenfelét az Európa-liga negyeddöntőjének visszavágóján. Az angolok hat perc alatt eldöntötték a továbbjutás kérdését: előbb Smith Rowe cselei után Nicolas Pépé szerezte meg a vezetést, majd a Sakával szembeni szabálytalanság után Alexandre Lacazette növelte az előnyt tizenegyesből, végül Saka is betalált, gyors kontra végén szépen kilőtte a bal alsót a tizenhatosról (0:3). A 77. percben Lacazette vitte be a kegyelemdöfést, így kiütéses győzelmet arattak az Ágyúsok.

Az elődöntőben a Villareal az Arsenallal, a Manchester United pedig az AS Romával küzdhet meg a döntőbe jutásért.

Európa-liga negyedööntők:

AS Roma–Ajax 1:1 (továbbjutott a Roma, 3:2-es összesítéssel)

Manchester United–Granada 2:0 (továbbjutott a Manchester, 4:0-val)

Slavia Praha–Arsenal 0:4 (továbbjutott az Arsenal, 5:1-gyel)

Villareal–Dinamo Zagreb 2:1 (továbbjutott a Villareal, 3:1-gyel)

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma