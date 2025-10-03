Megvan az ukrán válogatott kerete az októberi vb-selejtezőkre

Az ukrán labdarúgó-válogatott szakmai stábja Szerhij Rebrov vezetésével kihirdette a keretet a 2026 FIFA World Cup selejtezőinek októberi mérkőzéseire.

A csapat október 10-én Izland ellen játszik Rejkjavíkban, majd október 13-án Azerbajdzsán ellen Krakkóban.

Kapusok:

Heorhij Buscsan („Polisszja” Zsitomir)

Anatolij Trubin („Benfica” Lisszabon, Portugália)

Dmitro Riznik („Sahtar” Donyeck)

Védők:

Ilja Zabarnij („PSG” Párizs, Franciaország)

Olekszandr Szvatok („Austin”, USA)

Valerij Bondar, Mikola Matvijenko, Juhim Konoplja („Sahtar” Donyeck)

Olekszandr Timcsik („Dinamo” Kijev)

Vitalij Mikolenko („Everton” Liverpool, Anglia)

Bogdan Mihajlicsenko („Polisszja” Zsitomir)

Középpályások:

Jegor Jarmoljuk („Brentford”, Anglia)

Ivan Kalyuzsnyij („Metalist 1925” Harkiv)

Mikola Saparenko, Volodimir Brazsko, Nazar Volosin („Dinamo” Kijev)

Georgij Szudakov („Benfica” Lisszabon, Portugália)

Artem Bondarenko („Sahtar” Donyeck)

Olekszij Huculjak, Olekszandr Nazarenko („Polisszja” Zsitomir)

Viktor Cigankov („Girona”, Spanyolország)

Olekszandr Zubkov („Trabzonspor”, Törökország)

Ruszlan Malinovszkij („Genoa”, Olaszország)

Csatárok:

Artem Dovbik („Roma”, Olaszország)

Vladiszlav Vanat („Girona”, Spanyolország)

Tartaléklista (6 játékos):

Ruszlan Nescseret, Olekszandr Pihaljonok („Dinamo” Kijev)

Oleg Ocseretyko, Dmitro Kriszkiv („Sahtar” Donyeck)

Jevhen Csiberko („Columbus Crew”, USA)

Makszim Talovjerov („Stoke City”, Anglia)

A válogatott október 6-án kezdi meg a felkészülést Lengyelországban. Október 8-án utaznak Rejkjavíkba, ahol másnap kerül sor a mérkőzés előtti sajtótájékoztatóra és az edzésre a „Laugardalsvöllur” stadionban. A visszaút Lengyelországba október 11-én várható.

A következő találkozó előtti események Krakkóban október 12-én zajlanak: sajtótájékoztató 17:30-kor, edzés 18:00-kor. Az azeri csapat sajtótájékoztatója és edzése 19:30, illetve 20:00 órakor kezdődik.

Ukrajna a selejtezőt egy Franciaország elleni 0–2-es vereséggel és egy Azerbajdzsán elleni 1–1-es döntetlennel kezdte.

Kárpátalja.ma