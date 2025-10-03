Megvan az ukrán válogatott kerete az októberi vb-selejtezőkre
Az ukrán labdarúgó-válogatott szakmai stábja Szerhij Rebrov vezetésével kihirdette a keretet a 2026 FIFA World Cup selejtezőinek októberi mérkőzéseire.
A csapat október 10-én Izland ellen játszik Rejkjavíkban, majd október 13-án Azerbajdzsán ellen Krakkóban.
Kapusok:
- Heorhij Buscsan („Polisszja” Zsitomir)
- Anatolij Trubin („Benfica” Lisszabon, Portugália)
- Dmitro Riznik („Sahtar” Donyeck)
Védők:
- Ilja Zabarnij („PSG” Párizs, Franciaország)
- Olekszandr Szvatok („Austin”, USA)
- Valerij Bondar, Mikola Matvijenko, Juhim Konoplja („Sahtar” Donyeck)
- Olekszandr Timcsik („Dinamo” Kijev)
- Vitalij Mikolenko („Everton” Liverpool, Anglia)
- Bogdan Mihajlicsenko („Polisszja” Zsitomir)
Középpályások:
- Jegor Jarmoljuk („Brentford”, Anglia)
- Ivan Kalyuzsnyij („Metalist 1925” Harkiv)
- Mikola Saparenko, Volodimir Brazsko, Nazar Volosin („Dinamo” Kijev)
- Georgij Szudakov („Benfica” Lisszabon, Portugália)
- Artem Bondarenko („Sahtar” Donyeck)
- Olekszij Huculjak, Olekszandr Nazarenko („Polisszja” Zsitomir)
- Viktor Cigankov („Girona”, Spanyolország)
- Olekszandr Zubkov („Trabzonspor”, Törökország)
- Ruszlan Malinovszkij („Genoa”, Olaszország)
Csatárok:
- Artem Dovbik („Roma”, Olaszország)
- Vladiszlav Vanat („Girona”, Spanyolország)
Tartaléklista (6 játékos):
- Ruszlan Nescseret, Olekszandr Pihaljonok („Dinamo” Kijev)
- Oleg Ocseretyko, Dmitro Kriszkiv („Sahtar” Donyeck)
- Jevhen Csiberko („Columbus Crew”, USA)
- Makszim Talovjerov („Stoke City”, Anglia)
A válogatott október 6-án kezdi meg a felkészülést Lengyelországban. Október 8-án utaznak Rejkjavíkba, ahol másnap kerül sor a mérkőzés előtti sajtótájékoztatóra és az edzésre a „Laugardalsvöllur” stadionban. A visszaút Lengyelországba október 11-én várható.
A következő találkozó előtti események Krakkóban október 12-én zajlanak: sajtótájékoztató 17:30-kor, edzés 18:00-kor. Az azeri csapat sajtótájékoztatója és edzése 19:30, illetve 20:00 órakor kezdődik.
Ukrajna a selejtezőt egy Franciaország elleni 0–2-es vereséggel és egy Azerbajdzsán elleni 1–1-es döntetlennel kezdte.