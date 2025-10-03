Megvan az ukrán válogatott kerete az októberi vb-selejtezőkre

File József Sport

Az ukrán labdarúgó-válogatott szakmai stábja Szerhij Rebrov vezetésével kihirdette a keretet a 2026 FIFA World Cup selejtezőinek októberi mérkőzéseire.

A csapat október 10-én Izland ellen játszik Rejkjavíkban, majd október 13-án Azerbajdzsán ellen Krakkóban.

Kapusok:

  • Heorhij Buscsan („Polisszja” Zsitomir)
  • Anatolij Trubin („Benfica” Lisszabon, Portugália)
  • Dmitro Riznik („Sahtar” Donyeck)

Védők:

  • Ilja Zabarnij („PSG” Párizs, Franciaország)
  • Olekszandr Szvatok („Austin”, USA)
  • Valerij Bondar, Mikola Matvijenko, Juhim Konoplja („Sahtar” Donyeck)
  • Olekszandr Timcsik („Dinamo” Kijev)
  • Vitalij Mikolenko („Everton” Liverpool, Anglia)
  • Bogdan Mihajlicsenko („Polisszja” Zsitomir)

Középpályások:

  • Jegor Jarmoljuk („Brentford”, Anglia)
  • Ivan Kalyuzsnyij („Metalist 1925” Harkiv)
  • Mikola Saparenko, Volodimir Brazsko, Nazar Volosin („Dinamo” Kijev)
  • Georgij Szudakov („Benfica” Lisszabon, Portugália)
  • Artem Bondarenko („Sahtar” Donyeck)
  • Olekszij Huculjak, Olekszandr Nazarenko („Polisszja” Zsitomir)
  • Viktor Cigankov („Girona”, Spanyolország)
  • Olekszandr Zubkov („Trabzonspor”, Törökország)
  • Ruszlan Malinovszkij („Genoa”, Olaszország)

Csatárok:

  • Artem Dovbik („Roma”, Olaszország)
  • Vladiszlav Vanat („Girona”, Spanyolország)

Tartaléklista (6 játékos):

  • Ruszlan Nescseret, Olekszandr Pihaljonok („Dinamo” Kijev)
  • Oleg Ocseretyko, Dmitro Kriszkiv („Sahtar” Donyeck)
  • Jevhen Csiberko („Columbus Crew”, USA)
  • Makszim Talovjerov („Stoke City”, Anglia)

A válogatott október 6-án kezdi meg a felkészülést Lengyelországban. Október 8-án utaznak Rejkjavíkba, ahol másnap kerül sor a mérkőzés előtti sajtótájékoztatóra és az edzésre a „Laugardalsvöllur” stadionban. A visszaút Lengyelországba október 11-én várható.

A következő találkozó előtti események Krakkóban október 12-én zajlanak: sajtótájékoztató 17:30-kor, edzés 18:00-kor. Az azeri csapat sajtótájékoztatója és edzése 19:30, illetve 20:00 órakor kezdődik.

Ukrajna a selejtezőt egy Franciaország elleni 0–2-es vereséggel és egy Azerbajdzsán elleni 1–1-es döntetlennel kezdte.

Kárpátalja.ma