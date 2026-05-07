Minimális ungvári vereség a listavezető otthonában

Az ukrán harmadosztályú labdarúgó-bajnokság 30. fordulójában minimális, egygólos vereséget szenvedett az Ungvári FC az éllovas FK Kulikiv otthonában.

A megyeszékhelyiek a 29. fordulóban meglepetésre döntetlent játszottak hazai pályán a sereghajtó Real Farma ellen. A hétközi forduló szerdai játéknapján pedig a listavezető Kulikiv ellen léphettek pályára az ungváriak. A hazaiak a találkozó egyetlen gólját a 16. percben szerezték Panaszjuk révén, ezzel otthon tartva a három pontot, és megerősítve a biztos feljutást érő vezető helyüket a tabellán.

Az Ungvári FC a fordulót követően is a tabella hatodik helyén áll (38 pont, 35–32-es gólarány, 11 győzelem, 5 döntetlen, 11 vereség), a szabadnapos Irhóci FC pedig a nyolcadik pozícióban tartózkodik (35 pont, 43–43-as gólarány, 10 győzelem, 5 döntetlen, 12 vereség), de a técsői járásiak csupán három pontos lemaradásban vannak kárpátaljai riválisuktól.

A következő fordulóban az Ungvári FC a második helyen álló Zsitomir-2 gárdáját látja vendégül az Avangard Stadionban, az irhóciak pedig a Kulikiv csapatával meccselnek hazai pályán, tehát rendkívül nehéz játéknap vár mindkét kárpátaljai együttesre.

Ukrán harmadosztályú labdarúgó-bajnokság, 30. forduló:

FK Kulikiv–Ungvári FC 1–0

Kopasz Gyula

