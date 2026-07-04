Vb-2026 – A nyolcaddöntőbe jutott Egyiptom csapata

Az egyiptomi labdarúgó-válogatott 1-1-es döntetlen után büntetőpárbajban 4-2-re legyőzte pénteken Ausztráliát Arlingtonban, ezzel bejutott a világbajnokság nyolcaddöntőjébe.

Az észak-afrikai csapat története során először szerepel vb-n az egyenes kieséses szakaszban, így első ilyen párharcát vívta meg sikerrel. Ausztrália harmadszor lépett tovább a csoportkörből, de változatlanul nyeretlen az egyenes kieséses szakaszban.

Az egyiptomiak a legjobb 16 között a címvédő Argentínával vagy a vb-újonc Zöld-foki Köztársaság csapatával játszanak majd kedden Atlantában.

Forrás: MTI

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