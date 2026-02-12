A magyar és az ukrán futballválogatott is összecsap a Nemzetek Ligájában
A magyar labdarúgó-válogatott Ukrajna, Georgia és Észak-Írország csapatával találkozik majd a 2026/2027-es Nemzetek Ligája B divíziójának 2-es csoportjában.
Az európai szövetség (UEFA) csütörtökön tartotta a sorozat sorsolását, amelyet a magyar és az ukrán együttes az első kalapból várt.
A csoportmérkőzéseket szeptembertől novemberig rendezik meg. A csoport első helyezettje feljut a legjobbak közé, a második pedig – a jövő márciusi – rájátszásban harcolhatja ki az A divízióba kerülést.
A harmadik a bennmaradásért folytathatja, míg a negyedik kiesik a C divízióba.
A mérkőzések időpontjait az UEFA határozza meg, és a sorsolás másnapján, pénteken délelőtt hozza nyilvánosságra. Az első négy játéknapot két héten belül bonyolítják le (szeptember 24. és október 6. között), a csoportkör pedig november 12. és 17. között zárul. A rájátszás mérkőzéseit és az A divízió negyeddöntőit 2027. március 25-30. között rendezik, a döntő tornát pedig június 9. és 13. között bonyolítják le.
A divízió:
1 csoport:
Franciaország, Olaszország, Belgium, Törökország
2. csoport:
Németország, Hollandia, Szerbia, Görögország
3. csoport:
Spanyolország, Horvátország, Anglia, Csehország
4. csoport:
Portugália, Dánia, Norvégia, Wales
B divízió:
1. csoport:
Skócia, Svájc, Szlovénia, Észak-Macedónia
2. csoport:
Magyarország, Ukrajna, Georgia, Észak-Írország
3. csoport:
Izrael, Ausztria, Írország, Koszovó
4. csoport:
Lengyelország, Bosznia-Hercegovina, Románia, Svédország
C divízió:
1. csoport:
Albánia, Finnország, Fehéroroszország, San Marino
2. csoport:
Montenegró, Örményország, Ciprus, Gibraltár/Lettország
3. csoport:
Kazahsztán, Szlovákia, Feröer-szigetek, Moldova
4. csoport:
Izland, Bulgária, Észtország, Málta/Luxemburg
D divízió:
1. csoport:
Gibraltár/Lettország, Málta/Luxemburg, Andorra
2. csoport:
Litvánia, Azerbajdzsán, Liechtenstein
Gibraltár és Lettország, illetve Málta és Luxemburg márciusban mérkőzik meg a C divíziós szereplésért.
