Lány labdarúgó-szakosztály alakul Beregszászban

A Beregszászi Városi Tanács Család-, Ifjúsági és Sport Osztálya februártól elindítja lány labdarúgó-szakosztályát a 2015-2016-os és a 2018-2019-es korosztályok számára.

Az önkormányzat szakágának felhívása a következő: „Februártól elindítjuk lány labdarúgó-szekciónkat az alábbi korosztályok számára: 2018–2019-es születésű lányok és 2015–2016-os születésű lányok.

Kiváló edzők várnak rátok, akik támogatnak, tanítanak, és segítenek kibontakoztatni a tehetségeteket. Minden edzés, minden mérkőzés egy újabb lépés az álmaid felé. Ti vagytok városunk jövője. Ti vagytok közösségünk büszkesége. Ti vagytok az erő, amely inspirálja az országot. Hiszünk bennetek. Pont rád várunk. Csatlakozz! Itt kezdődik a te futballutad.”

A lányok szakosztályának edzője Korol Valéria, a csapatvezető pedig Panulin László. Január 11-től az alábbi telefonszámon várják az érdeklődők jelentkezését: +380 50 813 8904.

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma