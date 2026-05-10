Lezajlott a XIII. Zupkó József Kézilabda Emléktorna

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány szervezésében 2026. május 9-én tizenharmadik alkalommal valósult meg a Zupkó József Kézilabda Emléktorna. A sportverseny célja a sportág népszerűsítése, az ifjú tehetséges kézilabdázók felkutatása, versenylehetőség biztosítása, sportkapcsolatok építése, valamint tisztelgés Zupkó József érdemes edző emléke előtt, aki 2006-ban, azaz 20 éve hunyt el, s Kárpátalján az iskoláskorú leány kézilabdát országos szintre emelte. Növendékei között a világ kézilabda elitjének számító ukrajnai kézilabda válogatott csapatában többek között Háda Katalin, Háda Valéria, Tyahur Gizella, Gleba Anna, Zagyiráka Ljudmilla, Lobova Nyina Beregszász város szülöttei is játszottak.

Az Emléktornára, 2026. január 14. és 2026. április 3. között lehetett jelentkezni, összesen 16 kategóriában.

A nevezési időszak alatt 43 csapat regisztrált, Kárpátalja 25 intézményéből, 11 versenykategóriában. Végül ellenfél hiányában 8 kategóriában zajlottak a mérkőzések. A tornán összesen 38 csapat (21 fiú, 17 lány) vett részt, vagyis 438 fiatal kézilabdázó lépett pályára. Közülük 32 csapat (363 játékos) a Kézilabda Tehetségpontok növendéke.

A torna egyik kiemelt szakmai újdonsága volt a Rákóczi GENIUS Válogatott megalakulása, amely a sportiskolások kategóriájában mérkőzött meg. A válogatott létrehozásának célja a legtehetségesebb kárpátaljai fiatal kézilabdázók közös felkészítésének és magasabb szintű versenyeztetésének biztosítása, valamint annak elősegítése, hogy a sportolók szervezett keretek között, erősebb ellenfelekkel szemben szerezhessenek mérkőzésrutint és szakmai tapasztalatot.

A mérkőzések az alábbi kategóriákban valósultak meg:

S.sz. Kategória Csapat neve Létszám Csapatok száma Csapatok összlétszáma Edző neve 1. Általános iskolák lány csapat U10-11 (10-11 évesek) Draco Khust 3 12 5 64 Kondrás Viktória Beregszász mini 13 Kaszonyi Katalin Técső 2 12 Számárszki Román DRAHOVO 13 Teterja Vaszil LIPCHA 14 Herneshij Jurij 2. Általános iskolák fiú csapat U10-11 (10-11 évesek) Dayka Gábor Líceum 14 5 58 Beke Diana Drugeth Ungvári Gimnázium 13 Kereknye II 9 Altunina Tetjána DRACO KHUST 4 13 Kondrás Viktória Csepei Középiskola 9 Iszák Anatolij 3. Általános iskolák lány csapat U12-13 (12-13 évesek) Dayka Gábor Líceum 14 3 31 Hojsz-Sajbakova Viktória Kézi Csillagok 7 Oláh Ildikó Técső 1 10 Számárszki Román 4. Általános iskolák fiú csapat U12-13 (12-13 évesek) Kereknye 12 6 64 Altunina Tetjána Gólvadászok 8 Oláh Ildikó Draco Khust 2 11 Perec Jároszláva Beregszászi Sólymok 11 Soszták Szergej Párducok 12 Szilágyi Zoltán Sasok 10 Borgátó Szilvia 5. Általános és középiskolás lány csapat U14-15 (14-15 évesek) Nagyberegi vadmacskák 11 5 51 Bíró Béla Nagyberegi Líceum 9 Géczi Tihamér Villám 12 Grigorovics Igor DRACO KHUST 9 Seregij Jenő Beregszász 10 Kaszonyi Katalin 6. Általános és középiskolás fiú csapat U14-15 (14-15 évesek) Nagyberegi farkasok 10 6 65 Géczi Tihamér Beregszászi Sólymok 13 Soszták Szergej Fantom 12 Grigorovics Igor Farkasok 10 Bornemissza-Kádas Ágota Bátrak 10 Szilágyi Zoltán Draco Khust 3 10 Seregij Jenő 7. Általános és középiskolás fiú csapat U16-18 (16-18 évesek) Beregszászi 3. sz. Kézilabda Tehetségpont 10 4 45 Medve Maxim Sislóci Líceum 12 Peleskó Artúr Lucky Team 11 Oláh Ildikó Nagydobronyi líceum 12 Szanyi-Szabó János 8. Sportiskolák lánycsapat U12-13 (12-13 évesek) Vezető 15 4 60 Duzsár Tetjána Ungvári Sportiskola 14 Kélcs Tetjána Márámures 14 Bozsuk Júlia Rákóczi GENIUS Válogatott 17 Kaszonyi Katalin, Borgátó Szilvia, Beke Diana, Számárszki Román Összesen: 38 438

A verseny körmérkőzéses rendszerben zajlott az alábbi felállásban:

Versenykategória Játékosok a pályán Játékidő Általános iskolák U10-11 (fiú, lány) 5+1 2×10 perc Általános iskolák U12-13 (fiú, lány) 6+1 2×12 perc Általános és középiskolák U14-15 (fiú, lány) 6+1 2×12 perc Általános és középiskolák U16-18 (fiú) 6+1 2×12 perc Sportiskolák U12-13 (lány) 6+1 2×12 perc

A torna 4 helyszínen, 5 pályán került lebonyolításra, ahol a csapatok az alábbi korosztályokban mérték össze tehetségüket:

S.sz. Helyszín Kategória Csapatok száma 1. Rákóczi Egyetem Egészségügyi- és Sportcentruma benti pálya Általános és középiskolás lány csapat U14-15 (14-15 évesek) 5 Sportiskolák lánycsapat U12-13 (12-13 évesek) 4 2. Rákóczi Egyetem Egészségügyi- és Sportcentruma kinti pálya Általános iskolák lány csapat U10-11 (10-11 évesek) 5 3. II. RFKME FSZI kinti pálya Általános és középiskolás fiú csapat U14-15 (14-15 évesek) 6 Általános és középiskolás fiú csapat U16-18 (16-18 évesek) 4 4. „Kárpátalja” Sportkomplexum Általános iskolák fiú csapat U12-13 (12-13 évesek) 6 Általános iskolák lány csapat U12-13 (12-13 évesek) 3 5. Beregszászi Pásztor Ferenc Zarándokház sportpálya Általános iskolák fiú csapat U10-11 (10-11 évesek) 5 Összesen: 38

A kézilabda emléktornán 25 oktatási intézmény képviselte magát:

S.sz. Intézmény Csapatok száma 1. Aknaszlatinai Bolyai János Líceum 1 2. Beregszászi Horváth Anna Gimnázium 1 3. Beregszászi Kossuth Lajos Líceum 3 4. Csepei Középiskola 1 5. Drahovói (Kövesligeti) Líceum 1 6. Feketeardói Líceum 2 7. Huszt 2. számú Középiskola 5 8. II. RFKME FSZI 1 9. Kárpátaljai Magyar Líceum Nagyszőlősi tagozata 1 10. Kereknyei Líceum 2 11. Lipcsei Középiskola 1 12. Nagyberegi Dobrai Péter Középiskola 1 13. Nagyberegi Református Líceum 2 14. Nagydobronyi Líceum 1 15. Nagyszőlősi Perényi Zsigmond Középiskola 2 16. Péterfalvai Református Líceum 1 17. Rákóczi GENIUS Válogatott 1 18. Siskóci Líceum 1 19. Técsői Hollósi Simon Középiskola 2 20. Tiszabökényi Gimnázium 2 21. Tiszaújlaki 2. számú Középiskola 1 22. Ungvári Dayka Gábor Líceum 2 23. Ungvári Drugeth Gimnázium 1 24. ДЮСШ Volóci sportiskola 1 25. КЗ СДЮСШОР Ungvári sportiskola 1 Összesen: 38

A Zupkó József Kézilabda Emléktorna évről évre nagy sikernek örvend:

S. sz. Évszám Csapatok száma Létszám I. 2014 6 80 fő II. 2015 6 78 fő III. 2016 5 70 fő IV. 2017 4 54 fő V. 2018 8 95 fő VI. 2019 10 125 fő VII. 2020 6 69 fő VIII. 2021 6 86 fő IX. 2022 11 121 fő X. 2023 35 427 fő XI. 2024 38 447 fő XII. 2025 36 417 fő XIII. 2026 38 438 fő

A „GENIUS” Alapítvány a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemmel, valamint a Magyar Kézilabda Szövetség Sportakadémiai Központjával együttműködve 2022 nyarán hozta létre a Kézilabda Tehetségpontokat, teljes kárpátaljai lefedettséggel. 2025 szeptemberétől a 20 GENIUS Kézilabda Tehetségpontban 37 oktatási intézményből, három régióban (Bereg, Máramaros–Ugocsa, Ung) összesen 808 fiatal vesz részt az edzéseken, 5 korosztályban, 52 csoportban, 26 testnevelő tanár irányításával.

A program célja a tehetséges gyermekek felkarolása, támogatása és fejlesztése az esélyegyenlőség jegyében, a kézilabdasport népszerűsítése Kárpátalja iskoláiban, az ifjú tehetségek felkutatása, a versenylehetőség biztosítása, valamint a kézilabda korábbi színvonalának visszaállítása a régióban.

Külön öröm, hogy a 20 tehetségpontból 32 csapat képviseltette magát a tornán.

Az eseményt megtisztelte jelenlétével többek között Jusztin Miklós – Magyarország Beregszászi Konzulátusának konzulja, Rezes Károly − a Beregszászi Járási Tanács elnöke, Magyar Zoltán, a Magyar Országgyűlési Labdarúgó Válogatott szövetségi kapitánya, Csernicskó István − a Rákóczi Egyetem rektora, Csizmár Iván – a Rákóczi Egyetem rektorhelyettese, Sin József − a KMKSZ alelnöke, Jakab Andrea – a P. Frangepán Katalin Gimnázium igazgatója.

A rendezvényen Zupkó József egy egykori tanítványa is jelen volt: Greba Anna − Zupkó József egykori diákja, tízszeres Bajnokcsapatok Európa Kupájának bajnoka, a Szovjetunió és az ukrajnai kézilabda válogatott csapatának egykori tagja, sportmester.

Az ünnepélyes megnyitó koszorúzással zárult.

A 8 versenykategória eredménye az alábbi:

Általános iskolák lány csapat U10-11 (10-11 évesek)

I. helyezett – Técső 2 (Técsői Hollósi Simon Középiskola)

II. helyezett – Draco Khust 3 (Huszt 2. számú Középiskola)

III. helyezett – Drahovo (Kövesligeti Líceum)

Általános iskolák fiú csapat U10-11 (10-11 évesek)

I. helyezett – Kereknye II. (Kereknyei Líceum)

II. helyezett – Csepei Középiskola (Csepei Középiskola)

III. helyezett – Draco Khust 4 (Huszt 2. számú Középiskola)

Általános iskolák lány csapat U12-13 (12-13 évesek)

I.helyezett – Dayka Gábor Líceum (Ungvári Dayka Gábor Líceum)

II. helyezett – Técső 1 (Técsői Hollósi Simon Középiskola)

III. helyezett – Kézi Csillagok (Nagyszőlősi Perényi Zsigmond Középiskola)

Általános iskolák fiú csapat U12-13 (12-13 évesek)

I. helyezett – Draco Khust 2 (Huszt 2. számú Középiskola)

II. helyezett – Beregszászi Sólymok (Beregszászi Kossuth Lajos Líceum)

III. helyezett – Párducok (Péterfalvai Református Líceum)

Általános és középiskolás lány csapat U14-15 (14-15 évesek)

I. helyezett – Draco Khust (Huszt 2. számú Középiskola)

II. helyezett – Beregszász (Beregszászi Kossuth Lajos Líceum)

III. helyezett – Villám (Feketeardói Középiskola)

Általános és középiskolás fiú csapat U14-15 (14-15 évesek)

I.helyezett – Beregszászi Sólymok (Beregszászi Kossuth Lajos Líceum)

II. helyezett – Draco Khust 3 (Huszt 2. számú Középiskola)

III. helyezett – Nagyberegi Farkasok (Nagyberegi Dobrai Péter Középiskola)

Általános és középiskolás fiú csapat U16-18 (16-18 évesek)

I. helyezett – Beregszászi 3. sz. Kézilabda Tehetségpont (II. RFKME FSZI)

II. helyezett – Nagydobronyi Líceum (Nagydobronyi Líceum)

III. helyezett – Lucky Team (Nagyszőlősi Perényi Zsigmond Középiskola)

Sportiskolák lánycsapat U12-13 (12-13 évesek)

I.helyezett – Ungvári Sportiskola (Ungvári Sportiskola)

II. helyezett – Rákóczi GENIUS Válogatott

III. helyezett – Vezető (Volóci Sportiskola)

Az Emléktorna végén a győztesek kupákat, érmeket, okleveleket vehettek át.

Az Emléktorna egyben a kézilabda tehetséggondozó program félévzáró eseménye. A kézilabda tehetséggondozó program megvalósulását a Magyar Kormány, Magyar Kézilabda Szövetség támogatja.

A támogatást a tehetségek nevében is köszönjük!

Gratulálunk az ifjú sportolóknak és edzőiknek!

Váradi Natália, a program szervezője

„GENIUS” Jótékonysági Alapítvány