Lezajlott a XIII. Zupkó József Kézilabda Emléktorna

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány szervezésében 2026. május 9-én tizenharmadik alkalommal valósult meg a Zupkó József Kézilabda Emléktorna. A sportverseny célja a sportág népszerűsítése, az ifjú tehetséges kézilabdázók felkutatása, versenylehetőség biztosítása, sportkapcsolatok építése, valamint tisztelgés Zupkó József érdemes edző emléke előtt, aki 2006-ban, azaz 20 éve hunyt el, s Kárpátalján az iskoláskorú leány kézilabdát országos szintre emelte. Növendékei között a világ kézilabda elitjének számító ukrajnai kézilabda válogatott csapatában többek között Háda Katalin, Háda Valéria, Tyahur Gizella, Gleba Anna, Zagyiráka Ljudmilla, Lobova Nyina Beregszász város szülöttei is játszottak.

Az Emléktornára, 2026. január 14. és 2026. április 3. között lehetett jelentkezni, összesen 16 kategóriában.

A nevezési időszak alatt 43 csapat regisztrált, Kárpátalja 25 intézményéből, 11 versenykategóriában. Végül ellenfél hiányában 8 kategóriában zajlottak a mérkőzések. A tornán összesen 38 csapat (21 fiú, 17 lány) vett részt, vagyis 438 fiatal kézilabdázó lépett pályára. Közülük 32 csapat (363 játékos) a Kézilabda Tehetségpontok növendéke.

A torna egyik kiemelt szakmai újdonsága volt a Rákóczi GENIUS Válogatott megalakulása, amely a sportiskolások kategóriájában mérkőzött meg. A válogatott létrehozásának célja a legtehetségesebb kárpátaljai fiatal kézilabdázók közös felkészítésének és magasabb szintű versenyeztetésének biztosítása, valamint annak elősegítése, hogy a sportolók szervezett keretek között, erősebb ellenfelekkel szemben szerezhessenek mérkőzésrutint és szakmai tapasztalatot.

A mérkőzések az alábbi kategóriákban valósultak meg:

S.sz.KategóriaCsapat neveLétszámCsapatok számaCsapatok összlétszámaEdző neve
1.Általános iskolák lány csapat U10-11 (10-11 évesek)Draco Khust 312564Kondrás Viktória
Beregszász mini13Kaszonyi Katalin
Técső 212Számárszki Román
DRAHOVO13Teterja Vaszil
LIPCHA14Herneshij Jurij
2.Általános iskolák fiú csapat U10-11 (10-11 évesek)Dayka Gábor Líceum14558Beke Diana
Drugeth Ungvári  Gimnázium13
Kereknye II9Altunina Tetjána
DRACO KHUST 413Kondrás Viktória
Csepei Középiskola9Iszák Anatolij
3.Általános iskolák lány csapat U12-13 (12-13 évesek)Dayka Gábor Líceum14331Hojsz-Sajbakova Viktória
Kézi Csillagok7Oláh Ildikó
Técső 110Számárszki Román
4.Általános iskolák fiú csapat U12-13 (12-13 évesek)Kereknye12664Altunina Tetjána
Gólvadászok8Oláh Ildikó
Draco Khust 211Perec Jároszláva
Beregszászi Sólymok11Soszták Szergej
Párducok12Szilágyi Zoltán
Sasok10Borgátó Szilvia
5.Általános és középiskolás lány csapat U14-15 (14-15 évesek)Nagyberegi vadmacskák11551Bíró Béla
Nagyberegi Líceum9Géczi Tihamér
Villám12Grigorovics Igor
DRACO KHUST9Seregij Jenő
Beregszász10Kaszonyi Katalin
6.Általános és középiskolás fiú csapat U14-15 (14-15 évesek)Nagyberegi farkasok10665Géczi Tihamér
Beregszászi Sólymok13Soszták Szergej
Fantom12Grigorovics Igor
Farkasok10Bornemissza-Kádas Ágota
Bátrak10Szilágyi Zoltán
Draco Khust 310Seregij Jenő
7.Általános és középiskolás fiú csapat U16-18 (16-18 évesek)Beregszászi 3. sz. Kézilabda Tehetségpont10445Medve Maxim
Sislóci Líceum12Peleskó Artúr
Lucky Team11Oláh Ildikó
Nagydobronyi líceum12Szanyi-Szabó János
8.Sportiskolák lánycsapat U12-13 (12-13 évesek)Vezető15460Duzsár Tetjána
Ungvári Sportiskola14Kélcs Tetjána
Márámures14Bozsuk Júlia
Rákóczi GENIUS Válogatott17Kaszonyi Katalin, Borgátó Szilvia, Beke Diana, Számárszki Román
Összesen:38438 

A verseny körmérkőzéses rendszerben zajlott az alábbi felállásban:

VersenykategóriaJátékosok a pályánJátékidő
Általános iskolák U10-11 (fiú, lány)5+12×10 perc
Általános iskolák U12-13 (fiú, lány)6+12×12 perc
Általános és középiskolák U14-15 (fiú, lány)6+12×12 perc
Általános és középiskolák U16-18 (fiú)6+12×12 perc
Sportiskolák U12-13 (lány)6+12×12 perc

A torna 4 helyszínen, 5 pályán került lebonyolításra, ahol a csapatok az alábbi korosztályokban mérték össze tehetségüket:

S.sz.HelyszínKategóriaCsapatok száma
1.Rákóczi Egyetem Egészségügyi- és Sportcentruma benti pályaÁltalános és középiskolás lány csapat U14-15 (14-15 évesek)5
Sportiskolák lánycsapat U12-13 (12-13 évesek)4
2.Rákóczi Egyetem Egészségügyi- és Sportcentruma kinti pályaÁltalános iskolák lány csapat U10-11 (10-11 évesek)5
3.II. RFKME FSZI kinti pályaÁltalános és középiskolás fiú csapat U14-15 (14-15 évesek)6
Általános és középiskolás fiú csapat U16-18 (16-18 évesek)4
4.„Kárpátalja” SportkomplexumÁltalános iskolák fiú csapat U12-13 (12-13 évesek)6
Általános iskolák lány csapat U12-13 (12-13 évesek)3
5.Beregszászi Pásztor Ferenc Zarándokház sportpályaÁltalános iskolák fiú csapat U10-11 (10-11 évesek)5
Összesen:38

A kézilabda emléktornán 25 oktatási intézmény képviselte magát:

S.sz.IntézményCsapatok száma
1.Aknaszlatinai Bolyai János Líceum1
2.Beregszászi Horváth Anna Gimnázium1
3.Beregszászi Kossuth Lajos Líceum3
4.Csepei Középiskola1
5.Drahovói (Kövesligeti) Líceum1
6.Feketeardói Líceum2
7.Huszt 2. számú Középiskola5
8.II. RFKME FSZI1
9.Kárpátaljai Magyar Líceum Nagyszőlősi tagozata1
10.Kereknyei Líceum2
11.Lipcsei Középiskola1
12.Nagyberegi Dobrai Péter Középiskola1
13.Nagyberegi Református Líceum2
14.Nagydobronyi Líceum1
15.Nagyszőlősi Perényi Zsigmond Középiskola2
16.Péterfalvai Református Líceum1
17.Rákóczi GENIUS Válogatott1
18.Siskóci Líceum1
19.Técsői Hollósi Simon Középiskola2
20.Tiszabökényi Gimnázium2
21.Tiszaújlaki 2. számú Középiskola1
22.Ungvári Dayka Gábor Líceum2
23.Ungvári Drugeth Gimnázium1
24.ДЮСШ Volóci sportiskola1
25.КЗ СДЮСШОР Ungvári sportiskola1
 Összesen:38

A Zupkó József Kézilabda Emléktorna évről évre nagy sikernek örvend:

S. sz.ÉvszámCsapatok számaLétszám
I.2014680 fő
II.2015678 fő
III.2016570 fő
IV.2017454 fő
V.2018895 fő
VI.201910125 fő
VII.2020669 fő
VIII.2021686 fő
IX.202211121 fő
X.202335427 fő
XI.202438447 fő
XII.202536417 fő
XIII.202638438 fő

A „GENIUS” Alapítvány a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemmel, valamint a Magyar Kézilabda Szövetség Sportakadémiai Központjával együttműködve 2022 nyarán hozta létre a Kézilabda Tehetségpontokat, teljes kárpátaljai lefedettséggel. 2025 szeptemberétől a 20 GENIUS Kézilabda Tehetségpontban 37 oktatási intézményből, három régióban (Bereg, Máramaros–Ugocsa, Ung) összesen 808 fiatal vesz részt az edzéseken, 5 korosztályban, 52 csoportban, 26 testnevelő tanár irányításával.

A program célja a tehetséges gyermekek felkarolása, támogatása és fejlesztése az esélyegyenlőség jegyében, a kézilabdasport népszerűsítése Kárpátalja iskoláiban, az ifjú tehetségek felkutatása, a versenylehetőség biztosítása, valamint a kézilabda korábbi színvonalának visszaállítása a régióban.

Külön öröm, hogy a 20 tehetségpontból 32 csapat képviseltette magát a tornán.

Az eseményt megtisztelte jelenlétével többek között Jusztin Miklós – Magyarország Beregszászi Konzulátusának konzulja, Rezes Károly − a Beregszászi Járási Tanács elnöke, Magyar Zoltán, a Magyar Országgyűlési Labdarúgó Válogatott szövetségi kapitánya, Csernicskó István − a Rákóczi Egyetem rektora, Csizmár Iván – a Rákóczi Egyetem rektorhelyettese, Sin József  −  a KMKSZ alelnöke, Jakab Andrea – a P. Frangepán Katalin Gimnázium igazgatója.

A rendezvényen Zupkó József egy egykori tanítványa is jelen volt: Greba Anna −  Zupkó József egykori diákja, tízszeres Bajnokcsapatok Európa Kupájának bajnoka, a Szovjetunió és az ukrajnai kézilabda válogatott csapatának egykori tagja, sportmester.

Az ünnepélyes megnyitó koszorúzással zárult.

A 8 versenykategória eredménye az alábbi:

Általános iskolák lány csapat U10-11 (10-11 évesek)

I. helyezett – Técső 2 (Técsői Hollósi Simon Középiskola)

II. helyezett – Draco Khust 3 (Huszt 2. számú Középiskola)

III. helyezett – Drahovo (Kövesligeti Líceum)

Általános iskolák fiú csapat U10-11 (10-11 évesek)

I. helyezett – Kereknye II. (Kereknyei Líceum)

II. helyezett – Csepei Középiskola (Csepei Középiskola)

III. helyezett – Draco Khust 4 (Huszt 2. számú Középiskola)

Általános iskolák lány csapat U12-13 (12-13 évesek)

I.helyezett – Dayka Gábor Líceum (Ungvári Dayka Gábor Líceum)

II. helyezett – Técső 1 (Técsői Hollósi Simon Középiskola)

III. helyezett – Kézi Csillagok (Nagyszőlősi Perényi Zsigmond Középiskola)

Általános iskolák fiú csapat U12-13 (12-13 évesek)

I. helyezett – Draco Khust 2 (Huszt 2. számú Középiskola)

II. helyezett – Beregszászi Sólymok (Beregszászi Kossuth Lajos Líceum)

III. helyezett – Párducok (Péterfalvai Református Líceum)

Általános és középiskolás lány csapat U14-15 (14-15 évesek)

I. helyezett – Draco Khust (Huszt 2. számú Középiskola)

II. helyezett – Beregszász (Beregszászi Kossuth Lajos Líceum)

III. helyezett – Villám (Feketeardói Középiskola)

Általános és középiskolás fiú csapat U14-15 (14-15 évesek)

I.helyezett – Beregszászi Sólymok (Beregszászi Kossuth Lajos Líceum)

II. helyezett – Draco Khust 3 (Huszt 2. számú Középiskola)

III. helyezett – Nagyberegi Farkasok (Nagyberegi Dobrai Péter Középiskola)

Általános és középiskolás fiú csapat U16-18 (16-18 évesek)

I. helyezett – Beregszászi 3. sz. Kézilabda Tehetségpont (II. RFKME FSZI)

II. helyezett – Nagydobronyi Líceum (Nagydobronyi Líceum)

III. helyezett – Lucky Team (Nagyszőlősi Perényi Zsigmond Középiskola)

Sportiskolák lánycsapat U12-13 (12-13 évesek)

I.helyezett – Ungvári Sportiskola (Ungvári Sportiskola)

II. helyezett – Rákóczi GENIUS Válogatott

III. helyezett – Vezető (Volóci Sportiskola)

Az Emléktorna végén a győztesek kupákat, érmeket, okleveleket vehettek át.

Az Emléktorna egyben a kézilabda tehetséggondozó program félévzáró eseménye. A kézilabda tehetséggondozó program megvalósulását a Magyar Kormány, Magyar Kézilabda Szövetség támogatja.

A támogatást a tehetségek nevében is köszönjük!

Gratulálunk az ifjú sportolóknak és edzőiknek!

Váradi Natália, a program szervezője

„GENIUS” Jótékonysági Alapítvány