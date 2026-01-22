Bajnokok Ligája: Liverpool-győzelem Szoboszlai-góllal

A Liverpool 3-0-ra nyert az Olympique Marseille vendégeként a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának hetedik fordulójában.

Az angol bajnoki címvédő Szoboszlai Dominik szabadrúgásgóljával szerzett vezetést az első félidő ráadásában. A magyar válogatott csapatkapitánya a felugró sorfal alatt lőtte el a labdát. A Liverpool már korábban, az első félidő közepén is a kapuba talált Ekitike jóvoltából, de les miatt ez a gól érvénytelen volt. A 72. percben Frimpong az alapvonalról középre adott, és a labda két hazai játékoson is megpattanva került a kapuba, majd a végeredményt Gakpo állította be a ráadásban. A Liverpool a negyedik helyre lépett előre. A keddi eredmények alapján az már a meccs előtt eldőlt, hogy az angol csapat ott lesz a kieséses szakaszban, de az is valószínű, hogy egyből a nyolcaddöntőbe jut majd.

Szoboszlaihoz hasonlóan Kerkez Milos is végigjátszotta a mérkőzést.

A Bayern München 2-0-ra verte az Union Saint-Gilloise csapatát úgy, hogy a 63. perctől emberhátrányban játszott. Ezt követően, a hajrá elején Harry Kane, aki mesterhármast érhetett volna el, büntetőt hibázott, a felső lécre rúgta a labdát. A bajor együttes a csoportkörben vagy ligaszakaszban 2013 decembere óta 38 mérkőzésen nem kapott ki hazai pályán, ráadásul ezeken a találkozókon 36-szor győzött. A müncheniek a 250. BEK/BL-győzelmüket aratták. Ezt a mérföldkövet eddig csak a Real Madridnak (306) sikerült elérnie. A bajor együttes biztos nyolcaddöntős.

A nyolcfordulós alapszakaszból az első nyolc helyezett rögtön a nyolcaddöntőbe kerül, a 9-24. helyezett csapatok pedig keresztbe játszanak egymással a 16 közé jutásért, míg az utolsó 12 együttes kiesik. A nyolcaddöntőbe kerülésért februárban küzdenek az érintett csapatok, a nyolcaddöntő meccsei március 10-11-én, illetve 17-18-án lesznek, a negyeddöntő összecsapásait április 7-8-án és 14-15-én rendezik, az elődöntő találkozóira pedig április 28-29-én, valamint május 5-6-án kerül sor.

A kieséses szakasz sorsolását január 30-án tartják, a döntőt pedig Budapesten, a Puskás Arénában rendezik május 30-án.

Fotó: Liverpool FC

MTI