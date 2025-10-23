Bajnokok Ligája: megszakította rossz sorozatát a Liverpool 

Szoboszlai Dominik góljának és gólpasszának is köszönhetően a Liverpool 5-1-re nyert az Eintracht Frankfurt otthonban a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának szerdai harmadik fordulójában.

Az angol bajnokcsapatnál Szoboszlai végigjátszotta az összecsapást, Kerkez Milos ugyanakkor ezúttal nem kapott lehetőséget.

A frankfurtiak a 26. percben megszerezték a vezetést, de az első félidő hajrájában – a 35. és a 44. perc között – a Liverpool háromszor is betalált, így még a szünet előtt megnyugtató előnybe került. A harmadik találatot a magyar válogatott csapatkapitánya készítette elő egy szögletrúgással.

A Liverpool a fordulás után sem állt le, Gakpo gólja után Szoboszlai lőtte ki jobbal, 18 méterről a jobb alsó sarkot, csapata pedig gólzáporos sikerrel vetett véget négymérkőzéses vereségsorozatának.

A Bayern München odahaza simán verte a Club Brugge-t, a klubvilágbajnok Chelsea pedig eseménydús mérkőzésen nyert az Ajax ellen: a hollandok Kenneth Taylor szabálytalansága miatt a 15. perctől emberhátrányban futballoztak, a Stamford Bridge közönsége pedig a piros lapon kívül három tizenegyest is láthatott az 5-1-es hazai diadalt hozó összecsapáson.

A Real Madrid a Juventus hazai 1-0-s legyőzésével őrizte meg makulátlan mérlegét.

Bajnokok Ligája, alapszakasz, 3. forduló:

Eintracht Frankfurt (német)-Liverpool (angol) 1-5 (1-3)

gól: Kristensen (26.), illetve Ekitiké (35.), van Dijk (39.), Konaté (44.), Gakpo (66.), Szoboszlai (70.)

Chelsea (angol)-Ajax Amsterdam (holland) 5-1 (4-1)

g.: Guiu (18.), Caicedo (27.), Fernández (45., 11-esből), Estevao (45+6., 11-esből), George (48.), illetve Weghorst (33., 11-esből)

piros lap: Taylor (15., Ajax)

Atalanta (olasz)-Slavia Praha (cseh) 0-0

Sporting Lisboa (portugál)-Olympique Marseille (francia) 2-1 (0-1)

g.: Catamo (69.), Alisson Santos (86.), illetve Paixao (14.)

piros lap: Emerson (45+2., Marseille)

AS Monaco (francia)-Tottenham Hotspur (angol) 0-0

Real Madrid (spanyol)-Juventus (olasz) 1-0 (0-0)

g.: Bellingham (58.)

Bayern München (német)-Club Brugge (belga) 4-0 (3-0)

g.: Karl (5.), Kane (14.), Díaz (34.), Jackson (79.)

korábban:

Galatasaray (török)-Bodö/Glimt (norvég) 3-1 (2-0)

g.: Osimhen (3., 33.), Akgün (60.), illetve Helmersen (76.)

Athletic Bilbao (spanyol)-Qarabag (azeri) 3-1 (1-1)

g.: Guruzeta (40., 88.), Navarro (70.), illetve Leandro Andrade (1.)

Fotó: EPA/RONALD WITTEK

MTI