Ma van az Év Sportolója Gála

Új helyszínen, a budapesti Operaházban rendezik meg az M4 Sport – Az Év Sportolója Gála 2022 díjátadót január 9-én. A nagyszabású színpadi produkciókat felvonultató eseményt 19:30-tól a közmédia sportcsatornája élőben közvetíti. A Magyar Sportújságírók Szövetsége (MSÚSZ) immár 65. alkalommal ismeri el az év legkiemelkedőbb sportolóit. Az est házigazdája az M4 Sport műsorvezetője, Mohay Bence lesz.

Az M4 Sport 2015-ös megalakulása óta névadója Az Év Sportolója Gálának, amelyet január 9-én nyolcadik alkalommal közvetít élőben. A közmédia sportcsatornája idén is kiemelten készül az eseményre, nemcsak élőben adja a 20 órakor kezdődő gálát, hanem már a díjátadó előtt harminc perccel kapcsolja riporterét, Ujvári Mátét a vörösszőnyegről, így a nézők exkluzív betekintést kaphatnak a rendezvény hangulatába.

A 2022-es gálán is 10 díjat adnak át a MSÚSZ tagjainak szakmai döntése alapján, egyről azonban nagyrészben a szurkolók dönthettek. Ehhez a két éve életre hívott „Az Év sportpillanata” elismeréshez az M4 Sport különösen kötődik. A kategória tíz jelöltjére az m4sport.hu oldalon lehetett szavazni december 30-ig. A legjobb három mezőnyének kialakulása után egy háromtagú grémium dönt a győztesről, amelynek elnöke Novotny Zoltán.

„Nagyon nehéz dolga volt a nézőknek az Év sportpillanatának megválasztásánál, hiszen rengeteg maradandó, életre szóló élményt köszönhetünk 2022-ben is a magyar sportolóknak. Büszkék vagyunk rá, hogy ezeket az eseményeket, többek között a téli olimpiát, a budapesti vizes-világbajnokságot, a magyar labdarúgó-válogatott mérkőzéseit, vagy az FTC El-menetelését is élőben közvetíthettük” – mondta az M4 Sport csatornaigazgatója. Székely Dávid hangsúlyozta, mennyire büszke sportolóink teljesítményére, akik elképesztő sikereket értek el tavaly.

A gálán minden évben sztárfellépőket is láthatnak a nézők és a díjátadók névsora is illusztris. Idén Novák Katalin köztársasági elnök és Fabio Capello, a Real Madrid labdarúgócsapatának korábbi vezetőedzője, illetve a 11-szeres paralimpiai bajnok, Farkas Henrietta is ad át díjat.

„Próbálunk felnőni a feladathoz, a világsikereket elérő magyar sportolók teljesítményéhez legalább közelítőleg méltó Sportgálán köszönni meg nekik az élményeket, amelyeket az elmúlt évben is kaptunk tőlük. Köszönjük a névadó televíziós partnerünknek, az M4 Sportnak, hogy már nyolcadik alkalommal közvetíti élőben az évről évre egyre rangosabb eseményt” – mondta a Magyar Sportújságírók Szövetségének elnöke, a Nemzeti Sport főszerkesztője Szöllősi György.

A január 9-én este látható másfél órás gálaműsort látványos show színesíti. A nézők minden eddiginél különlegesebb díjátadóra számíthatnak a budapesti Operaházból.

