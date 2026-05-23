Fekete gólyát észleltek Kárpátalján

Fekete gólyára figyeltek fel a Zsdenyivka folyóban, Izbonya (Zbini) és Szarvasháza közelében május 9-én – tudatta a mukachevo.net internetes hírportál szombaton.

A fekete gólya egy óvatos, titokzatos erdei madár, amely a folyók és mocsarak közelében lévő erdőket választja fészkelésre.

Fehér társától eltérően szeret rejtőzködni, kerüli az embert, elsősorban a távoli és nehezen megközelíthető helyeket kedveli.

A fekete gólya védett állat, szerepel Ukrajna Vörös Könyvében.

A Save Пікуй civil környezetvédelmi szervezet adatai szerint ebből a fajból mindössze 40 pár fészkel Kárpátalján.

Kárpátalja.ma

