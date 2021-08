Magyar arany és ezüst, ukrán bronz kajak-kenuban

Csütörtökön négy kajak-kenu versenyszám döntőjét rendezték a tokiói olimpián. Férfi kajak egyes 200 méteren Tótka Sándor olimpiai bajnok, Csizmadia Kolos negyedik lett. Női kajak egyes 500-on Csipes Tamara lett ezüstérmes, Kozák Danuta pedig negyedik, ahogy a férfi kajak kettesek 1000 méteres távján Nádas Bence és az egyesben olimpiai bajnok Kopasz Bálint duója is. Az ukránoknak is összejött egy bronz: női kenu egyes 200 méteren Ljudmila Luzan futott be harmadikként. A kajak-kenus sikereken kívül még egy magyar érem született: Rasovszky Kristóf fantasztikus úszással a második helyen végzett a férfiak 10 kilométeres nyílt vízi úszószámában.

Remekül rajtolt Tótka Sándor és végig vezetve lett olimpiai bajnok, bár az olasz rivális a végén nagyon felzárkózott. Csizmadia Kolos beragadt a rajtnál, és bár a végén nagyot hajrázott, ez a negyedik helyhez lett elég. Ez volt a magyar küldöttség ötödik aranyérme a tokiói olimpián. Sajnos nem tudta gyarapítani ezt a számot a címvédő Kozák Danuta. Lisa Carrington rajtolt a legjobban és a portugál Teresa Portela. Féltávnál Csipes Tamara már a második, Kozák Danuta az ötödik volt. Ugyan a táv második felén Csipes zárkózott az új-zélandi éllovasra, megelőzni már nem tudta, így ezüstérmet szerzett. Kozák Danuta egy helyet javított, de csupán a negyedik lett.

Az élmezőnyben rajtolt Nádas Bence és Kopasz Bálint, akik eleinte a negyedik, 250-nél a harmadik helyen jöttek, féltávnál pedig már a másodikok voltak az ausztrálok mögött. A táv második felében a németek és a csehek hosszú hajrát nyitottak, megelőzték a magyar párost, akik hiába jöttek nagyon jól a végén, maradtak a negyedik helyen. A női kenu egyeseknél 200 méteren az aranyérmet az amerikai Nevin Harrison nyerte a kanadai Laurence Vincent-Lapointe és az ukrán Ljudmila Luzan előtt. Az ukrán küldöttségnek ez már a kilencedik bronzérme volt, 1 arany és 2 ezüst mellett.

Rasovszky Kristóf 10 kilométeres nyílt vízi úszásban kitűnő eredményt ért el. Az utolsó szakaszon már jelentősen vezetett a német Wellbrock, de a második helyért küzdő Rasovszky tempót váltva, egy testhosszal maga mögött tudta tartani olasz ellenfelét még a cél előtt 100 méterrel is. Paltrinieri hosszú hajrája aztán visszaütött, s a végét Kristóf bírta jobban, így a második helyen csapott célba.

Az éremtáblázaton 13. a magyar csapat (5 arany, 7 ezüst, 3 bronz), míg az ukránok a 37. helyen állnak (1 arany, 2 ezüst, 9 bronz). Az élmezőny továbbra is változatlan: Kína (32 arany) vezet az USA (27), Japán (21) és Ausztrália (17) előtt.

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma