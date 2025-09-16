Magyar aranyérem az U19-es kite-világbajnokságon

Szente Benedek aranyérmet szerzett az U19-es kitesurf-világbajnokságon.

A Magyar Vitorlás Szövetsége (MVSZ) híre szerint a Szicíliában élő versenyző a Tarifán rendezett World Tour fordulóban bizonyult a legjobbnak az olimpia műsorán is szereplő sárkányszörf freestyle kategóriájában.

„Benedek, bár Szicíliában él és készül, a magyar zászlót választotta a versenyen, amire különösen büszkék vagyunk. Teljesítménye nemcsak a tehetségét, hanem a kitartását is dicséri, hiszen a spanyolországi versenyen extrém körülményekkel is meg kellett küzdeni” – áll az MVSZ Facebook-oldalán.

Forrás: MTI