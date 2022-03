Magyar győzelem Észak-Írországban, U21-es döntetlen Lengyelországban

A magyar labdarúgó-válogatott Sallai Roland góljával 1:0-ra nyert az északír nemzeti csapat ellen Belfastban a két együttes keddi felkészülési mérkőzésén. U21-es Eb-selejtezőn a B csoport negyedik helyén álló magyar válogatott a 3. helyezett Lengyelországgal találkozott Zabrzéban. Bár az első félidőben sikerült vezetést szereznie Gera Zoltán csapatának, amely egészen az utolsó pillanatokig őrizte az előnyt, a hazaiak tizenegyesből egyenlítettek (1–1). A kárpátaljai játékosok közül Hidi M. Sándor és Tamás Olivér is pályára lépett.

Az első magyar kapura lövésre a 28. percig kellett várni, de a mostanában formán kívül futballozó Szoboszlai Dominik az ígéretes helyről elvégzett szabadrúgása során a sorfalba bombázta a labdát. Valamelyest gördülékenyebbé vált a magyarok játéka a második félidő elején. Ám nem egy szép akció, hanem egyéni hiba kellett ahhoz, hogy vezetést szerezzenek: McGinn szűken adta haza a labdát, Sallai Roland elcsípte, eltolta a kapus mellett, és az üres kapuba passzolt. Az északírek legutóbbi négy hazai meccsükön, 2021. március 28. óta nem kaptak gólt a Windsor Parkban. A találkozón szinte végig a magyar együttes birtokolta többet a labdát, ám a hajrában óriási bravúrokra volt szükség Dibusz Dénestől ahhoz, hogy a győzelem összejöjjön. Az FTC kapusa több nagy védést is be kellett mutasson, így ennek hála megmaradt az egygólos magyar siker.

Az U21-es válogatott lengyelországi találkozóján a 35. percben Baráth szerzett labdát harcosan, Kiss Tamással kényszerítőzött, és egyből tette középre jobbról, a legjobb ütemben érkezett Németh András, aki öt méterről igazítás nélkül a kapuba lőtt. A gyönyörű akció után is voltak magyar helyzetek, bár ezek kontratámadásokra szűkültek, de a második gólt nem sikerült megszerezni, ahogy a lengyeleknek sem az elsőt, akik két kapufát is lőttek. Az utolsó percekben többször is helyzetbe került Gera Zoltán csapata, újabb gólt viszont nem sikerült szereznie. Nagy kár volt érte, mert a 93. percben tizenegyest kapott a lengyel csapat, miután Bialek elesett a Radiccsal történő ütközése után. A tizenegyest Skóras belőtte, így döntetlen lett a vége.

A kárpátaljai labdarúgók közül a betegséggel küszködő Kusnyír Erik kimaradt a keretből. Az előző találkozón gólpasszt jegyző Tamás Olivér ezúttal a 76. percben lépett pályára. Hidi M. Sándor a 86. percben lett becserélve, viszont ilyen rövid idő alatt is voltak szép megmozdulásai, és egy veszélyes gólhelyzete, amit szögletre mentett a hazaiak kapusa.

Az utolsó körben dőlt el, melyik csapat nyeri meg az U19-es elitkör 1. csoportját: a magyar válogatott kikapott a törököktől, Izrael ellenben megverte a skótokat, így utóbbi győztes jutott ki a nyári, szlovákiai Európa-bajnokságra.

Ami a világbajnoki selejtezőket illeti, az oroszok kizárása miatt játék nélkül továbbjutó lengyelek 2:0-ra legyőzték a svédeket, így kijutottak a vb-re, ahogy a portugálok is, akik az olaszokat kiejtő északmacedónokat gyűrték le 2:0-ra. Wales az Ukrajna–Skócia párharc győztesével játszik, így a fennmaradó egy hely sorsa csak a nyáron dől majd el.

Felkészülési mérkőzés:

Észak-Írország – Magyarország 0:1

U21-es Eb-selejtező:

Lengyelország – Magyarország 1:1

A csoport állása: 1. Németország 21 pont, 2. Izrael 16 pont, 3. Lengyelország 15 pont, 4. Magyarország 11 pont, 5. Lettország 4 pont, 6. San Marino 1 pont.

U19-es Eb-selejtező:

Magyarország – Törökország 1:2

A csoport végeredménye: 1. Izrael 7 pont – kijutott, 2. Magyarország 4 pont, 3. Skócia 3 pont, 4. Törökország 3 pont.

Világbajnoki-selejtező:

Lengyelország – Svédország 2:0

Portugália – Észak-Macedónia 2:0

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma