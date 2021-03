Magyar győzelem San Marinóban, ukrán döntetlen a finnek ellen

A 2022-es labdarúgó-világbajnokság európai selejtezőjének 2. fordulójában a magyar válogatott idegenben 3:0-ra legyőzte San Marinót. Marco Rossi csapata végig támadta a kilencven percet, az ellenfél pedig nagyon ritka vendég volt a magyar térfélen. Az ukrán válogatott a hajrában szerzett góllal vezetést szerzett, majd a találkozó végén kieresztette kezéből a győzelmet Finnország ellen, így 1:1-es döntetlen született. Dánia nyolcat rúgott Moldovának, a németek 1:0-ra győztek Romániában, az örmények pedig nagy meglepetésre 2:0-ra nyertek Izland válogatottja ellen.

A mérkőzés elejétől kezdve az ellenfél térfelén tartózkodott szinte az egész magyar csapat. A Sallai Roland buktatásért megítélt tizenegyesből Szalai Ádám már az első negyedóra végén megszerezte az ilyen meccseken fontos első gólt (0:1) Néhány perccel később a válogatott könnyedén megduplázhatta volna előnyét, a szabadrúgás utáni kezezésért ugyanis ismét büntetőrúgást ítélt a játékvezető. Ezúttal Sallai Roland állt a labda mögé, ám az újabb gólöröm helyett Elia Benedettini védése következett. A Freiburg támadója az első fél óra végén javíthatta volna hibáját, de ígéretes helyzetben a léc fölé fejelte a labdát, és nem sokkal később Szalai Attila is megtette ugyanezt, a két lehetőség között pedig Szalai Ádám gólját les miatt érvénytelenítette a játékvezető. A második félidő közepéhez közelítve aztán két cserejátékos összjátékéból majdnem megszületett az újabb gól, de Kalmár Zsolt passza után Kleinheisler László eltévesztette a jobb alsó sarkot. A 71. percben végre megszületett a második magyar gól, Sallai Roland fejjel vette be a san marinói kaput (0:2). A 88. percben ismét jogos büntetőhöz jutott a magyar válogatott, amit Nikolics Nemanja értékesített (0:3). Érdekesség, hogy a válogatott hét évig egyetlen büntetőt sem kapott, ezen a mérkőzésen pedig hármat is. A csoportellenfelek közül Anglia Albániában nyert 2:0-ra, Lengyelország pedig Andorra ellen aratott 3:0-s sikert.

Sokáig úgy tűnt, hogy Ukrajna és Finnország mérkőzése gólnélküli döntetlennel ér véget, de a 80. percben Junior Moraes megszerezte a hazai csapat vezető találatát. Nem sokkal később Mikolenko kiállíttatta magát, a finnek pedig büntetőhöz jutottak, amit a rutinos támadó, Pukki értékesített (1:1). A csoport másik mérkőzésén a franciák 2:0-ra nyertek Kazahsztán vendégeként.

Világbajnoki selejtezők, 2. forduló:

San Marino – Magyarország 0:3

Lengyelország – Andorra 3:0

Albánia – Anglia 0:2

Ukrajna – Finnország 1:1

Kazahsztán – Franciaország 0:2

Dánia – Moldova 8:0

Grúzia – Spanyolország 1:2

Örményország – Izland 2:0

Ausztria – Feröer-szigetek 3:1

Bulgária – Olaszország 0:2

Észak-Macedónia – Liechtenstein 5:0

Izrael – Skócia 1:1

Koszovó – Svédország 0:3

Románia – Németország 0:1

Svájc – Litvánia 1:0

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma