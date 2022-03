Magyar Kupa: Győri ETO-FTC és Paks-Újpest az elődöntőben

A Magyar Kupa negyeddöntőjének utolsó összecsapásán az NB II-es Győri ETO kiejtette a MOL Fehérvár gárdáját. A mérkőzést követően az M4 Sport stúdiójában megrendezték az elődöntők sorsolását. Az egyedüliként állva maradó másodosztályú csapat, a Győri ETO a Ferencvárost fogadja, a Paks pedig a címvédő Újpestet látja vendégül.

Alaposan megizzadt a másodosztályú Békéscsaba 1912 Előre otthonában a labdarúgó Magyar Kupa tavalyi győztese, az Újpest FC, de végül kiharcolta a négy közé jutást. A fővárosiak már 3:1-re is vezettek a második félidőben, ám a hazai lila-fehérek szépítettek, és nem sok hiányzott ahhoz, hogy kicsikarják a hosszabbítást. Az újpestiek góljait a 3. percben betaláló csapatkapitány, Simon Krisztián (0:1), Yahaya (38. perc, 1:2) és Bjelos szerezték (57. perc, 1:3), míg a békéscsabaiaknál Ilyés (17. perc, 1:1) és Tóth (77. perc, 2:3) volt eredményes.

A negyeddöntő utolsó párharcának résztvevői közül sem a Fehérvár, sem az ETO nem tudott még nyerni ebben a naptári évben a bajnokságban. A zsinórban öt vereséget elszenvedő Fehérvár sokáig nem is tudta feltörni a győri védelmet. A 43. percben aztán Ivan Petrjak nagyszerű lövéssel előnyhöz juttatta a vendégeket (0:1). A második félidőben is sokáig a Vidi érvényesült, de Kiss Máté jól eltalált szabadrúgásgóljával egyenlített a hazai csapat (1:1). A gól után Fiola Attila kiállítása nehéz helyzetbe hozta a fehérváriakat, akik ennek ellenére próbálkoztak, az utolsó tíz percben többször is gólhelyzetbe kerültek. Végül a győriek hatalmas lehetőséghez jutottak: Óvárit buktatta Stopira a tizenhatoson belül a rendes játékidő ráadásában, a büntetőt pedig Farkas Balázs értékesítette (2:1). Az ETO így bejutott a legjobb négy közé a Magyar Kupában. A Rába-parti zöld-fehéreknél végig a pályán volt a kárpátaljai Toma György, Szimcsó Viktort pedig a 67. percben cserélték le.

A mérkőzést követő sorsolás alapján kiderült, hogy az egyetlen másodosztályú csapat, a Győri ETO a Ferencvárost fogadja, a Paks pedig a címvédő Újpestet látja vendégül. A döntőbe jutásról egy mérkőzés dönt, a kijelölt játéknapok pedig április 19. (kedd) és 20. (szerda).

A Magyar Kupát legtöbbször az FTC csapata hódította el (23-szor), a jelenlegi címvédő pedig az Újpest FC. A Fradi legutóbb 2017-ben emelhette a magasba a serleget, amikor is zsinórban harmadszor szerezték meg a győzelmet (2015, 2016, 2017), az Újpest 2018-ban és 2021-ben nyerte meg a kupát, míg 2019-ben a MOL Vidi (jelenleg Fehérvár), 2020-ban pedig a Budapest Honvéd diadalmaskodott.

Magyar Kupa, negyeddöntő:

Békéscsaba 1912 Előre FC (NB II) – Újpest FC 2:3

Győri ETO FC (NB II) – MOL Fehérvár 2:1

Az elődöntőben:

Győri ETO FC – Ferencvárosi TC

Paksi FC – Újpest FC

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma