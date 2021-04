Magyar Kupa: MOL Fehérvár – Újpest döntőt rendeznek

Az Újpest FC a Kisvárda Master Good vendégeként, a MOL Fehérvár pedig az MTK Budapest otthonában harcolta ki a döntőbe jutást, így Vidi – Újpest finálét rendeznek május 3-án a labdarúgó Magyar Kupában.

A Kisvárda és az Újpest összecsapása színvonalban nem ütötte meg egy elődöntő szintjét, de izgalmakból így sem volt hiány. Az első félidő alatt nem született gól, de helyzetek mindkét oldalon akadtak. A fővárosi lila-fehérek bár uralták a mezőnyt, de a kisvárdaiak gólveszélyesebben futballoztak. A második játékrészben is hasonló volt a játék képe, de az 54. percben az Újpest vezetést szerzett Beridze révén, a hazaiak válasza pedig nem érkezett meg, így a vendégek jutottak a döntőbe. A kisvárdai csapatban az alsókerepeci Hei Viktor végig a pályán volt. A másik elődöntő sokkal izgalmasabbnak és színvonalasabbnak bizonyult, az MTK és a Vidi is veszélyes helyzeteket dolgozott ki. A hazaiak a 14. percben meg is szerezték a vezetést a nagyon agilisan játszó Schön Szabolcs révén (1:0). A 38. percben a székesfehérváriak egyenlíteni tudtak Bolla Bendegúz góljával, így 1:1-es döntetlennel mehettek szünetre a csapatok. A második játékrész elején Nikolics Nemanja is beköszönt (1:2), a MOL Fehérvár pedig a találkozó végéig megőrizte előnyét, hiába rohamozták a fővárosi kék-fehérek Kovács kapuját. A MOL Fehérvár és az Újpest FC május 3-án, a Puskás Arénában küzdhet meg a kupáért. Az Újpest FC története során tízszer hódította el a rangos serleget, legutóbb pedig 2018-ban emelhették magasba. A MOL Fehérvár eddig csupán kétszer nyerte meg a kupát, mégpedig 2006-ban és 2019-ben. A Magyar Kupa címvédője a Budapest Honvéd, a rekordgyőztes pedig a Ferencvárosi TC, huszonhárom győzelemmel.

Az OTP Bank Liga 29. fordulójának nyitómeccsén kiesési rangadót rendeztek: az újonc Budafoki MTE fogadta a Diósgyőri VTK együttesét. A DVTK hat nyeretlen találkozó után győzni ment Budafokra, és ennek megfelelően Suljic góljával már a 18. percben előnyhöz jutottak. Az 52. percben a hazaiak Kovács Dávid találatával egyenlítettek, de négy perccel később ismét jött Suljic, és az újabb miskolci gól (1:2). A Budafoknak másodszor már nem jött össze az egyenlítés, így maradtak az utolsó előtti helyen, sőt a DVTK egy pontra megközelítette őket. A viski Takács Ronald a 61. percig pályán volt a budafokiaknál, és több veszélyes helyzet kidolgozásában is szerepe volt a fiatal támadónak. A 27 pontos Budafok és a 26 pontos Diósgyőr előtt a Zalaegerszeg tartózkodik 29 ponttal, akik a hétvégén a dobogóért küzdő Pakshoz látogatnak.

Magyar Kupa, elődöntők:

Kisvárda Master Good – Újpest FC 0:1

MTK Budapest – MOL Fehérvár 1:2

OTP Bank Liga, 29. forduló:

Budafoki MTE – Diósgyőri VTK 1:2

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma