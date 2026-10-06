A magyar válogatott győzött a hétfő esti ukrán-magyar mérkőzésen
A magyar labdarúgó-válogatott 2-1-re győzött Ukrajna vendégeként a szlovákiai Nagyszombatban a Nemzetek Ligája másodosztályát jelentő B divízióban, így a csoportjában feljött a második helyre.
Bár az első félidőben jobb volt az ukrán csapat, nem tudott vezetést szerezni, a második elején pedig a magyar együttesben először eredményes Tóth Milán a magyarok első komoly helyzetét értékesítette.
A hajrában Roman Jaremcsuk ugyan egyenlített, de a címeres mezben szintén először gólt szerző Csinger Márk eldöntötte a találkozót, amelyen Marco Rossi szövetségi kapitány a csereként beküldött Szalai József személyében újoncot is avatott.
A sikernek köszönhetően a magyar csapat egy pontra megközelítette a veretlenül éllovas északíreket és hárommal elhúzott a harmadik helyre visszacsúszó ukránoktól.
A magyarok a november 14-i ötödik fordulóban a nyeretlenül és szerzett gól nélkül sereghajtó Georgia vendégei lesznek Tbilisziben.
Nemzetek Ligája, B divízió, 2. csoport, 4. forduló:
Ukrajna-Magyarország 1-2 (0-0)
Nagyszombat, 10 ezer néző, v.: Igor Pajac (horvát)
gólszerzők: Jaremcsuk (83.), illetve Tóth M. (52.), Csinger (85.)
sárga lap: Nazarina (20.), illetve Lukács (55.), Tóth R. (78.)
Ukrajna:
Trubin – Zabarnyij, Szarapij, Mihavko – Krupszkij, Nazarina (Varfolomejev, 86.), Ocseretko (Pihaljonok, 70.), Veleten (Hlan, 60.) – Cigankov – Ponomarenko (Jaremcsuk, 60.), Krasznopir (Vanat, 60.)
Magyarország:
Tóth B. – Osváth, Orbán, Csinger, Nagy Zs. – Schäfer (Tóth R., 72.), Szoboszlai (Csongvai, 87.) – Lukács (Jurek, 62.), Vitális, Tóth A. (Szűcs, 62.) – Tóth M. (Szalai J., 72.)
II. félidő:
52. perc: Szoboszlai passzolt Vitálishoz, aki remek ütemben ugratta ki Tóth Milánt, a Vasas támadója pedig öt méterről a kimozduló ukrán kapus lábai között gurított a hálóba (0-1).
83. perc: Pihaljonok jobb oldali szögletét követően Jaremcsuk 4 méterről a jobb alsó sarokba csúsztatott (1-1).
85. perc : Jurek labdaszerzését követően Tóth Rajmund jobb oldalról, az alapvonal közeléből középre ívelt, a jó ütemben érkező Csinger 8 méterről, kapásból a keresztléc alá bombázott (1-2).
A lelátón kissé feszült volt a mérkőzés felvezetése, a magyar himnusz elejét ugyanúgy kifütyülte a stadion egy része, mint bő egy hete fordítva a Puskás Arénában az ukránt.
A pályán ennél sokkal sportszerűbben viselkedtek a játékosok, mert ezt követően nem külön álltak össze csapatképre, hanem együtt, ezzel jelezve, hogy a budapesti feszült hangulatot maguk mögött hagyták.
A találkozót az ukránok kezdték bátrabban, vezettek néhány lendületes és ígéretes akciót, azonban lövésig egyszer sem jutottak el. Az elsőből viszont majdnem gól született, Ocseretko megpattant kísérlete a keresztlécen csattant, a kipattanót aztán megkaparintotta Tóth Balázs.
Sokkal energikusabbnak tűnt a pályaválasztó ukrán együttes, s bár támadásból nem tudta megbontani a magyar védelmet, egy eladott labdát követően sikerült veszélyes szituációt kialakítania, Rossi tanítványai többször sem tudtak felszabadítani, így végül Ponomarenko sarokkal próbált gólt szerezni, a labda pedig centikkel kerülte el a jobb alsó sarkot.
Az ukrán csapat később átengedte a területet, így bár a magyarok elkezdték többet birtokolni a labdát, viszont az ukrán kapu előtt tanácstalanok voltak, ráadásul labdavesztés után az ellenfél rendre veszélyes kontrákat vitt végig.
Összességében a lövésig sem jutó magyarok kifejezetten szerencsések voltak, hogy nem kerültek hátrányba a szünetig.
Térfélcserét követően sokkal stabilabbá vált a magyar csapat, amely huzamosabb ideig megtartotta a labdát akár az ellenfél térfelén is. Az első helyzet pedig gólt is eredményezett, Tóth Milán negyedik meccsén a címeres mezben először talált be.
A gól alapjaiban nem változtatott a második játékrész menetén, a magyarok sokszor eldugták a labdát a rivális elől és több időt töltöttek az ellenfél térfelén.
Ebben a periódusban Ukrajna egyáltalán nem jelentett veszélyt Tóth Balázs kapujára, aztán az utolsó húsz percben ismét a vendéglátók futballoztak fölényben, amely azonban meddőnek bizonyult, mert az önfeláldozó védők sok lövést blokkoltak és beadást tisztáztak.
Ukrajna a hajrában egy szögletből mégis egyenlíteni tudott, de sokáig nem örülhettek a szurkolói, mert két perccel később az előre kalandozó Csinger lőtt nagy gólt, mellyel a magyarok – a fegyelmezett és helyenként hősies védekezésüknek is köszönhetően – megszerezték a nagyon fontos három pontot, így versenyben maradtak a feljutást jelentő első helyért is.
Forrás: MTI
(Nyitókép: Nagyszombat, 2026. október 5. Tóth Balázs (b) és az ukrán Tsygankov Viktor a labdarúgó Nemzetek Ligája B divíziójának negyedik fordulójában játszott Ukrajna – Magyarország mérkőzésén a nagyszombati Anton Malatinsky Stadionban 2026. október 5-én. MTI/Illyés Tibor)