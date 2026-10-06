A magyar válogatott győzött a hétfő esti ukrán-magyar mérkőzésen

A magyar labdarúgó-válogatott 2-1-re győzött Ukrajna vendégeként a szlovákiai Nagyszombatban a Nemzetek Ligája másodosztályát jelentő B divízióban, így a csoportjában feljött a második helyre.

Bár az első félidőben jobb volt az ukrán csapat, nem tudott vezetést szerezni, a második elején pedig a magyar együttesben először eredményes Tóth Milán a magyarok első komoly helyzetét értékesítette.

A hajrában Roman Jaremcsuk ugyan egyenlített, de a címeres mezben szintén először gólt szerző Csinger Márk eldöntötte a találkozót, amelyen Marco Rossi szövetségi kapitány a csereként beküldött Szalai József személyében újoncot is avatott.

A sikernek köszönhetően a magyar csapat egy pontra megközelítette a veretlenül éllovas északíreket és hárommal elhúzott a harmadik helyre visszacsúszó ukránoktól.

A magyarok a november 14-i ötödik fordulóban a nyeretlenül és szerzett gól nélkül sereghajtó Georgia vendégei lesznek Tbilisziben.

Nemzetek Ligája, B divízió, 2. csoport, 4. forduló:

Ukrajna-Magyarország 1-2 (0-0)

Nagyszombat, 10 ezer néző, v.: Igor Pajac (horvát)

gólszerzők: Jaremcsuk (83.), illetve Tóth M. (52.), Csinger (85.)

sárga lap: Nazarina (20.), illetve Lukács (55.), Tóth R. (78.)

Ukrajna:

Trubin – Zabarnyij, Szarapij, Mihavko – Krupszkij, Nazarina (Varfolomejev, 86.), Ocseretko (Pihaljonok, 70.), Veleten (Hlan, 60.) – Cigankov – Ponomarenko (Jaremcsuk, 60.), Krasznopir (Vanat, 60.)

Magyarország:

Tóth B. – Osváth, Orbán, Csinger, Nagy Zs. – Schäfer (Tóth R., 72.), Szoboszlai (Csongvai, 87.) – Lukács (Jurek, 62.), Vitális, Tóth A. (Szűcs, 62.) – Tóth M. (Szalai J., 72.)

II. félidő:

52. perc: Szoboszlai passzolt Vitálishoz, aki remek ütemben ugratta ki Tóth Milánt, a Vasas támadója pedig öt méterről a kimozduló ukrán kapus lábai között gurított a hálóba (0-1).

83. perc: Pihaljonok jobb oldali szögletét követően Jaremcsuk 4 méterről a jobb alsó sarokba csúsztatott (1-1).

85. perc : Jurek labdaszerzését követően Tóth Rajmund jobb oldalról, az alapvonal közeléből középre ívelt, a jó ütemben érkező Csinger 8 méterről, kapásból a keresztléc alá bombázott (1-2).

A lelátón kissé feszült volt a mérkőzés felvezetése, a magyar himnusz elejét ugyanúgy kifütyülte a stadion egy része, mint bő egy hete fordítva a Puskás Arénában az ukránt.

A pályán ennél sokkal sportszerűbben viselkedtek a játékosok, mert ezt követően nem külön álltak össze csapatképre, hanem együtt, ezzel jelezve, hogy a budapesti feszült hangulatot maguk mögött hagyták.

A találkozót az ukránok kezdték bátrabban, vezettek néhány lendületes és ígéretes akciót, azonban lövésig egyszer sem jutottak el. Az elsőből viszont majdnem gól született, Ocseretko megpattant kísérlete a keresztlécen csattant, a kipattanót aztán megkaparintotta Tóth Balázs.

Sokkal energikusabbnak tűnt a pályaválasztó ukrán együttes, s bár támadásból nem tudta megbontani a magyar védelmet, egy eladott labdát követően sikerült veszélyes szituációt kialakítania, Rossi tanítványai többször sem tudtak felszabadítani, így végül Ponomarenko sarokkal próbált gólt szerezni, a labda pedig centikkel kerülte el a jobb alsó sarkot.

Az ukrán csapat később átengedte a területet, így bár a magyarok elkezdték többet birtokolni a labdát, viszont az ukrán kapu előtt tanácstalanok voltak, ráadásul labdavesztés után az ellenfél rendre veszélyes kontrákat vitt végig.

Összességében a lövésig sem jutó magyarok kifejezetten szerencsések voltak, hogy nem kerültek hátrányba a szünetig.

Térfélcserét követően sokkal stabilabbá vált a magyar csapat, amely huzamosabb ideig megtartotta a labdát akár az ellenfél térfelén is. Az első helyzet pedig gólt is eredményezett, Tóth Milán negyedik meccsén a címeres mezben először talált be.

A gól alapjaiban nem változtatott a második játékrész menetén, a magyarok sokszor eldugták a labdát a rivális elől és több időt töltöttek az ellenfél térfelén.

Ebben a periódusban Ukrajna egyáltalán nem jelentett veszélyt Tóth Balázs kapujára, aztán az utolsó húsz percben ismét a vendéglátók futballoztak fölényben, amely azonban meddőnek bizonyult, mert az önfeláldozó védők sok lövést blokkoltak és beadást tisztáztak.

Ukrajna a hajrában egy szögletből mégis egyenlíteni tudott, de sokáig nem örülhettek a szurkolói, mert két perccel később az előre kalandozó Csinger lőtt nagy gólt, mellyel a magyarok – a fegyelmezett és helyenként hősies védekezésüknek is köszönhetően – megszerezték a nagyon fontos három pontot, így versenyben maradtak a feljutást jelentő első helyért is.

Forrás: MTI

(Nyitókép: Nagyszombat, 2026. október 5. Tóth Balázs (b) és az ukrán Tsygankov Viktor a labdarúgó Nemzetek Ligája B divíziójának negyedik fordulójában játszott Ukrajna – Magyarország mérkőzésén a nagyszombati Anton Malatinsky Stadionban 2026. október 5-én. MTI/Illyés Tibor)

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