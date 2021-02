Már a nyolcaddöntőre összejött a Fradi – Vidi párharc

A Magyar Kupa 8. fordulójában a másodosztályú Doroghoz látogatott az első osztály listavezetője, a Ferencváros. A rendkívül mély, játékra szinte alkalmatlan pályán a zöld-fehérek egy góllal nyertek, és bejutottak a legjobb tizenhat közé. Mindegyik élvonalbeli gárda sikerrel vette az akadályt, és bejutott a következő körbe: a legnagyobb különbségű győzelmet a viski Takács Ronalddal felálló Budafok érte el, amely 11:0-ra verte meg a Dunavarsányt. Nagy fordítást vitt véghez az NB III-as Tállya, amely kétgólos hátrányból nyert 5:3-ra az NB II-es Kaposvár ellen. A Kisvárda Soroksáron, a Mezőkövesd pedig Ajkán harcolta ki a továbbjutást minimális győzelmével.

A legjobb tizenhat közé jutásért a Ferencvárosi TC a másodosztályú Dorog otthonába látogatott, ahol a korábbi havazás nyomán le kellett takarítani a pályát. A helyén sártenger maradt, ráadásul a találkozó végéig esett az eső. A nagy sárdagonyázásban kidolgozott akciókat szinte nem is lehetett látni, a labda állandóan leragadt a sárban. Ilyen körülmények között is a Ferencváros volt aktívabb, és a 21. percben meg is szerezte a vezetést, Baturina egy Tulipán kapusról kipattanó labdát fejelt a kapuba (0:1). A második félidőben sem változott a helyzet, a csapatok inkább a rossz körülményekkel harcoltak. A Ferencváros második gólja végül megszületett, miután az 55. percben Nagyházi Dávid szerencsétlenül ért bele egy beadásba, és a saját kapujába lőtt (0:2). A 75. percben váratlanul megélénkült a meccs, mivel az elcsúszó Botka Endrének a saját kezére pattant a labda a tizenhatoson belül, és a tizenegyest Girsik Áron magabiztosan értékesítette (1:2). A Ferencváros megtartotta az előnyét, és továbbjutott a Magyar Kupában. Az FTC következő ellenfele a másodosztályú Vasast kiejtő MOL Fehérvár lesz. A Vidi már a találkozó 3. percében megszerezte a vezetést Zivzivadze góljával, miután nagyot hibázott a hazaiak kapusa, Rados. A 23. percben Petrjak megduplázta a vendégek előnyét, de a 34. percben a székesfehérváriak védője, Rus izgalmassá tette a mérkőzést, mivel saját kapujába talált be (1:2). Az eredmény ezután már nem változott, így a Vasas kiesett a kupából.

A debreceni derbin az NB II-ben éllovas DVSC szerzett vezetést Bévárdi Zsombor góljával a másodosztályban sereghajtó DEAC otthonában. A második félidőben Tischler Patrik találata után már 0:2 volt a mérkőzés állása, majd a DEAC tizenegyeshez jutott, amit a DVSC-vel korábban két NB I-es bajnoki címet nyerő, negyven éves veterán, Ibrahima Sidibe váltott gólra (1:2). A Soroksár már a 7. percben vezetett a Kisvárda ellen, de a szabolcsiak a 26. percben fordítani tudtak, és 2:1-re megnyerték a mérkőzést.

Magyar Kupa, 8. forduló (zárójelben a kárpátaljai labdarúgók):

Csákvár – Paksi FC 2:3

Debreceni EAC – Debreceni VSC 1:2

Dorog – Ferencvárosi TC 1:2 (FTC: Igor Haratyin a 46. percben lépett pályára)

Dunavarsány (megye I) – Budafoki MTE 0:11 (BMTE: Takács Ronald 54 percig volt a pályán)

Hódmezővásárhely – Puskás Akadémia 0:3

III. Kerületi TVE – Budapest Honvéd 1:3

Kazincbarcika – MTK Budapest 1:4

Soroksár – Kisvárda FC 1:2 (Kisvárda: Hei Viktor végig a pályán volt)

Taksony FC – BFC Siófok 1:4

Tállya – Kaposvár 5:3

Pécsi MFC – Haladás 0:1

Ajka – Mezőkövesd 1:2 (Mezőkövesd: Vajda Sándor végig a pályán volt)

Vasas FC – MOL Fehérvár 1:2 (Vasas: Hidi M Sándor sérülés miatt hagyta ki a találkozót)

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma