Világrekord született a London Marathonon

A kenyai Sabastian Sawe elsőként törte át a kétórás álomhatárt maratonfutásban, ugyanis vasárnap 1:59:30 órás idővel diadalmaskodott a London Marathonon.

A korábbi csúcsot honfitársa, a két éve balesetben elhunyt Kelvin Kiptum tartotta 2:00:35 órával, melyet a 2023-as Chicago Marathon ért el.

A nőknél is minden idők legjobb eredményét hozta a szigetországi verseny: az etióp Tigst Assefa 2:15:41 óra alatt teljesítette a 42,195 kilométeres távot, így kilenc másodpercet faragott saját rekordján.

Forrás: m4sport.hu

Nyitókép: AP Photo/Ian Walton