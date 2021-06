Megállíthatatlan a Beregvidék FC, már dobogón Kígyós együttese

A beregszászi járási labdarúgó-bajnokság 6. fordulójában sem talált legyőzőre a beregszászi Beregvidék FC, akik ezúttal Szőlősvégardóban gáláztak, és ütötték ki 5:1-re a házigazda Teszlát. A fordulóban nem sok öröme akadt az ugocsai együtteseknek, mivel a Tiszakeresztúri FC is hazai pályán szenvedett 1:3-as vereséget a Kígyósi FC vendéglátójaként. A Beregszászban tízest kapó Mezővári FC hazai közönség előtt talált magára, és 2:2-es döntetlent értek el a forduló előtt még második helyezett Mezőgecsei Baktyanec ellen.

Fotó: Lőrinc Zsolt

Ismét sima győzelmet aratott a beregszászi Beregvidék FC, és ezzel továbbra is magabiztosan és veretlenül vezetik a járási pontvadászat tabelláját. A bajnoki cím legfőbb esélyese ezúttal Szőlősvégardóban lépett pályára, ahol meggyőző játékkal arattak fölényes sikert a hazaiak ellen. A Beregvidék FC 5:1-es diadala után immár húszgólos öt mérkőzést követően, és egy meccsel kevesebbet játszva is egy ponttal vezet a második helyre felkúszó Királyházai FC előtt, akik már két vereséget is elszenvedtek hat mérkőzés alatt (0:2 a Baktyanec ellen és 4:1 Tiszaújlakon). A királyházai együttes ezúttal fontos győzelmet aratott, mivel idegenben győzték le két góllal a Fancsikai FC csapatát (0:2).

A méretes pofonok és négy vereség után ismét pontot tudott szerezni a Mezővári FC, miután 2:2-es döntetlent játszottak több száz szurkolójuk előtt a nagybaktai-mezőgecsei alakulat ellen, akik a fordulót megelőzően még a tabella második helyén álltak. A Baktyanec ezzel a döntetlennel lecsúszott a negyedik helyre, de csak három pontra vannak lemaradva a listavezetőtől, és csupán kettőre az egy mérkőzéssel többet játszó királyháziaktól. A Tiszakeresztúri FC hazai pályán szenvedett kétgólos vereséget a remek formában futballozó kígyósiak ellen, akik újabb győzelmükkel felkapaszkodtak a dobogó harmadik fokára.

A rendkívül szoros és kiélezett bajnokság következő fordulóban a Beregvidék FC Tiszakeresztúr együttesét látja vendégül a Barátság Stadionban, a Kígyósi FC Fancsikát fogadja, Szőlősvégardó együttese Mezőgecsére látogat, Tiszaújlak pedig Mezővárival meccsel.

Beregszászi járási labdarúgó-bajnokság, 6. forduló:

Szőlősvégardói Teszla – Beregvidék FC 1:5

Tiszakeresztúri FC – Kígyósi FC 1:3

Mezővári FC – Mezőgecsei Baktyanec 2:2

Fancsikai FC – Királyházai FC 0:2

A bajnokság állása:

№ Mérkőzés GY D V Gólkülönbség Pont 1. Beregvidék FC 5 4 1 0 20:5 13 2. Királyházai FC 6 4 0 2 10:7 12 3. Kígyósi FC 6 3 2 1 14:7 11 4. Mezőgecsei Baktyanec FC 5 3 1 1 9:5 10 5. Fancsikai FC 4 2 0 2 4:6 6 6. Tiszaújlaki FC 4 1 1 2 10:10 4 7. Tiszakeresztúri FC 5 1 1 3 10:15 4 8. Szőlősvégardói Teszla FC 5 1 0 4 8:14 3 9. Mezővári FC 6 0 2 4 4:20 2

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma