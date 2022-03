Megfosztanák elismeréseitől és szankciós listára raknák Timoscsukot

Ukrajna megfosztaná rekordjától és számos szankciót vezetne be a labdarúgó-válogatott és a Sahtar Donyeck korábbi csapatkapitánya, Anatolij Timoscsuk ellen.

Az ukrán nemzeti együttesben 144 alkalommal pályára lépő 42 esztendős Anatolij Timoscsuk a szentpétervári Zenit edzői stábjának tagja, és nem foglalt nyilvánosan állást az oroszok ukrajnai háborúja ellen, miközben folytatta munkáját az orosz együttesnél. Az ukrán szövetség etikai és fair play bizottsága szerdai indoklásában rámutatott: Timoscsuk „tudatos döntést hozott”, amely „károsítja az ukrán futballról alkotott képet” – számolt be a hírről a Kárpátaljai Labdarúgó Szövetség hivatalos oldala.

A védekező középpályásként, illetve középhátvédként is bevethető futballista játszott a 2006-os németországi világbajnokságon, valamint a 2012-es lengyel–ukrán közös rendezésű Európa-bajnokságon is. Az 1995-ben kezdődött profi karrierje során szerepelt a Voliny Luck, a Sahtar Donyeck, valamint az orosz Zenit és a német Bayern München csapatában, utolsó klubja pedig a kazah Kajrat Almati volt, ahonnan 2017 februárjában vonult vissza. Ukrajnában három, Oroszországban és Németországban két-két alkalommal volt bajnok, ezenkívül a Zenittel 2008-ban UEFA-kupát, a Bayern Münchennel pedig 2013-ban Bajnokok Ligáját nyert.

„Az oroszok ukrajnai katonai agressziójának megkezdése óta Timoscsuk, a válogatott korábbi kapitánya nemcsak hogy nem tett nyilvános állásfoglalást, de nem is hagyta abba a munkát az agresszor klubjánál” – áll a bizottság indoklásában, amely Timoscsuk edzői pro licencének elvételére szólított fel, valamint arra kérte a hatóságokat, hogy vonják vissza állami kitüntetéseit és elismeréseit.

Ezen kívül az etikai és fair play azt az abszurd döntést szorgalmazza, hogy töröljék a játékos által a hazai klubsorozatokban elért sikereket, valamint kérvényezte, hogy távolítsák el Timoscsuk nevét arról a hivatalos listáról, amely az ukrán nemzeti együttesben pályára lépő futballistákat tartalmazza.

Anatolij Timoscsuk játékos pályafutása során mindig is nemzeti érzelmeiről volt híres, kizárólag ukrán nyelven nyilatkozott, nem úgy, mint válogatott csapattársainak túlnyomó többsége, például az ukrán válogatott korábbi szövetségi kapitánya, az Aranylabdás Andrij Sevcsenko, vagy a korábban a Dinamo Kijevet és a magyar Ferencvárost is irányító Szerhij Rebrov. A Zenit alkalmazásában még egy ukrán sportoló állt, Jaroszlav Rakickij. A rutinos védő 108 mérkőzésen lépett pályára a Zenitben és 7 gólt lőtt, illetve 15 gólpasszt jegyzett, mióta 2019-ben Szentpétervárra igazolt. Az ukrán középső védő háromszor nyert bajnoki címet Oroszországban, egy-egy Orosz Kupa és Szuperkupa-elsőség mellett. Amikor Oroszországba igazolt a Sahtar Donyeckből, Ukrajnában a kritikák kereszttüzébe került, sokan „árulónak” és „szeparatistának” tartották. A 32 éves ukrán védőt 2019-es érkezése óta nem hívták be az ukrán válogatottba, ahonnan ki is zárták. Jaroszlav Rakickij az oroszok Ukrajna elleni támadása után egyedül kérte szerződése felbontását az orosz együttesnél, a Zenit pedig beleegyezett a játékos kérésébe.

Kárpátalja.ma