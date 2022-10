Megvan a győzelmi rekord: Verstappen könnyedén nyert Mexikóban!

Max Verstappen magabiztosan nyerte a Mexikói Nagydíjat, megszerezve ezzel idei tizennegyedik futamgyőzelmét – amivel új rekordot állított fel a királykategóriába, nála több diadalt ugyanis senki sem aratott még egy szezonon belül. Másodikként Lewis Hamilton ért célba, a harmadik helyet Sergio Pérez szerezte meg hazai közönsége előtt.

A 2022-es szezon huszadik versenyének, a Mexikói Nagydíjnak a rajtját a világbajnok, Max Verstappen várhatta a legkedvezőbb pozícióból, miután tegnap magabiztosan nyerte az izgalmasnak startoló kvalifikációt.

Mellőle George Russell indult, a második sorból pedig Lewis Hamilton és a hazai közönség hőse, Sergio Pérez, aki ezúttal is első mexikói sikerére hajtott.

Az ötödik helyről Carlos Sainz indult, a hatodikról pedig az időmérő hőse, Valtteri Bottas, aki számos gyenge hétvége után tegnap Charles Leclerc-t is maga mögé tudta utasítani az Alfa Romeóval. A pontversenyben második Leclerc a hetedik pozícióból vágott neki a futamnak.

A rajt, főleg az előző évek mexikói startjaihoz képest meglehetősen higgadt volt a mezőny részéről: Verstappen meg tudta tartani elsőségét (általában ez óriási kihívás az élről indulók számára a naptár leghosszabb egyenese miatt), Hamilton pedig feljött a második helyre, maga mögé utasítva csapattársát.

Az indulás nagy vesztese tehát Russell volt, aki elbukta a második helyet, sőt, a második egyenesben Pérez is maga mögé utasította, visszaesett tehát a negyedik helyre. Két pozíciót veszített Bottas is, akit Leclerc és Fernando Alonso is leelőzött.

Az élen tehát a rajt és a helyezkedések után kialakult a Red Bull, Mercedes, Red Bull, Mercedes sorrend, ami taktikai szempontból is izgalmasnak ígérkezett, a bikások ugyanis a lágy, a csillagosok pedig a közepes keverékeken kezdtek.

Ráadásul a különbségek is „minimálisak” maradtak: a futam tizedik körben Verstappen mindössze másfél másodperccel vezetett Hamilton, hárommal Pérez valamint öt és féllel Russell előtt.

A helyzet a következő tíz körben sem változott komolyabb mértékben, igaz, Verstappen, ha csak minimálisan is, de növelni tudta előnyét Hamiltonnal szemben (a huszadik körben ez két és fél másodperc volt), akit tehát folyamatosan „DRS-távolságon” kívül tartott, okosan védte tehát az elsőséget.

Míg az első négyesben „lőtávolban” haladtak a versenyzők, a Ferrari kettőse egyre távolabb került a dobogós reményektől: Sainz és Leclerc hátránya is tíz másodperc felettire hízott Russell-lel szemben.

A kiállások sorát Pérez nyitotta az élmezőnyből, kinek bal hátsóját a megszokottnál jóval lassabban tudták lecserélni, ezzel pedig Russell remek lehetőséget kapott az előzésre. Nem sokkal később a csapattárs is kiállt (nála rendben volt a csere), az élen tehát Hamilton, Russell volt a sorrend, a Mercedes pilótái pedig a közepeseken hosszabbra nyújthatták első etapjukat.

Hamilton négy körrel Verstappen után állt ki, cseréje során pedig keményeket kapott (Verstappen és Pérez a közepesekre váltott). Csapattársa, Russell további négy körrel nyújtotta el első etapját, autójára pedig neki is a fehér oldalfalú abroncsokat tették fel. Noha Pérez kiállása lassabbra sikerült, brit riválisa nem tudta átugrani őt saját cseréje után. A sorrend tehát a kiállások után is Verstappen, Hamilton, Pérez és Russell maradt.

A különbségek viszont ekkorra (a futam felére) megnőttek: Verstappen hét másodperccel vezetett Hamilton előtt, akárcsak Pérez Russell előtt. Hamiltont és Pérezt mindössze másfél másodperc választotta el.

A Red Bull tehát lényegesen jobb tempót diktált a kiállások után a közepes abroncsokon, mint a Mercedes a keményeken, stratégiai szempontból viszont továbbra is érdekes volt a játszma, hiszen a lágyabb abroncsok gyorsabban koptak – a taktika kigondolásakor a Mercedes is ebben bízott!

Hiába teltek azonban a körök (legalábbis a Mercedes szempontjából), a különbségek változatlanok maradtak. Ami az üldözőket illeti, az első négyest – biztos távolból – továbbra is Sainz és Leclerc kettőse követte, majd Alonso, Esteban Ocon, Bottas és Lando Norris volt a sorrend a legjobb tízben.

Ide, a pontzónába igyekezett az első etapját minden riválisnál hosszabbra nyújtó, majd lágyakra váltó Daniel Ricciardo is, az ötvenkettedik körben viszont egy előzési kísérlet során összeakadt Cunoda Jukival, amiért 10 másodperces büntetést kapott – ezzel pedig semmissé vált az addigi igyekezet, az ausztrál messzebb került a pontszerzéstől.

A tempója azonban annyira meggyőző volt, hogy Cunoda után Norrist, Bottast, majd Alonsót (a spanyol látványosan lassult, majd motorhiba miatt ki is állt) és Ocont is levadászta, ezzel pedig feljött a hetedik helyre. Büntetése miatt azonban az utolsó köröket is meg kellett nyomnia, ha a legjobb tízben akart maradni.

Az ausztrál végül ezt a feladatot is megoldotta, megtarthatta tehát a hetedik helyet! Az élen eközben már nem történt változás, a befutónál is Verstappen, Hamilton, Pérez és Russell volt tehát a sorrend, újabb győzelmével pedig a holland ismét felállított egy rekordot: nála több diadalt senki sem ünnepelhetett még egy évben!

A Ferrari versenyzői az ötödik-hatodik helyen Sainz, Leclerc sorrendben futottak be, pontot pedig Ocon, Norris és Bottas szerzett még, aki tehát véget vetett a kanadai hétvége óta tartó rossz sorozatának, és hosszú hónapok óta először a legjobb tízben végzett.

Forrás: m4sport.hu

Fotó: XPB