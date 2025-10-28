Megyei bajnokság: gólzáporos viski és nagyszőlősi győzelmek

A kárpátaljai megyei labdarúgó-bajnokság bajnoki csoportjának 6. fordulójában újabb sima győzelmet aratott a bajnoki címet megszerző Szőlős FC együttese, akik a harmadik helyen álló Felsődomonyai Medea-Nevickei vár csapatát győzték le hazai pályán öt góllal. Az Unggesztenyési Csillag csapata nyerni tudott az Ilosvai Buzsora vendégeként, a Viski FC pedig kilencgólos találkozón győzte le a második helyezett Unggesztenyési Csillag-SPAR együttesét.

Az előző fordulóban az Ilosvai Buzsora egygólos győzelmet aratott a bajnoki ezüstéremért küzdő Felsődomonyai Medea-Nevickei vár otthonában, de az Ung-vidékiek megóvták a találkozót, mivel jogosulatlanul lépett pályára az ilosvaiak egyik játékosa. A fegyelmi bizottság döntése alapján a vendégek óvása jogosnak bizonyult, így 0–3 arányú technikai győzelmet könyvelhettek el.

A második helyen álló Unggesztenyési Csillag-SPAR Visken lépett pályára, ahol egy hatosba szaladtak bele. A 17. percben az Ung-vidékiek még egyenlíteni tudtak, aztán a hazaiak elléptek 4–1-re Deák gólját követően, de még egy vendéggólt tartogatott az első játékrész. A második félidőben is születtek még gólok, de az ezüstérmes vendégek nem tudtak két gólnál közelebb kerülni ellenfelükhöz, sőt a hajrában ismét háromra növelték a különbséget a huszti járásiak.

Az Unggesztenyési Csillag Ilosváról vitte el a három pontot, miután előbb egyenlíteni, majd fordítani is sikerült az Ung-vidékieknek a szebb napokat is megélt Buzsora otthonában.

A Szőlős FC a második helyre pályázó Medea-Nevickei vár csapatát látta vendégül, és méltóképp ünnepelték újabb bajnoki címüket, melyet már fordulókkal azelőtt bebiztosítottak. A nagyszőlősiek Banik és Csedrik duplájával és Pukánics Adrián találatával ötgólos kiütéses győzelmet arattak.

A bajnokság legjobb edzője Pukánics Adrián lett (Szőlős FC), a gólkirály Mihajlo Csedrik (Szőlős FC), a legjobb játékos Jevhen Ruszin (Szőlős FC), a legjobb ifijátékos Maxim Vaszilinec, a legjobb kapus pedig Jurij Szlavik (Medea-Nevickei vár).

Megyei labdarúgó-bajnokság, bajnoki szakasz, 6. forduló:

Viski FC – Unggesztenyési Csillag-SPAR (Linci, Szerednyei kistérség) 6–3

Szőlős FC (Nagyszőlős) – Medea-Nevickei vár (Onokivci, Felsődomonyai kistérség) 5–0

Ilosvai Buzsora – Unggesztenyési Csillag (Linci, Szerednyei kistérség) 1–2

A bajnoság végeredménye: 1. Szőlős FC 30 pont (33-6), 2. Unggesztenyési Csillag-SPAR 15 pont (19-19), 3. Medea-Nevickei vár 14 pont (17-17), 4. Unggesztenyési Csillag 13 pont (11-17), 5. Viski FC 11 pont (17-21), 6. Ilosvai Buzsora 4 pont (9-25).

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma

Nyitókép: zaf.org.ua