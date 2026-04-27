Megyei bajnokság: kikapott a Nagyszőlősi FC

Zsinórban ötödik mérkőzését is megnyerte, így hat meccse tartó veretlenségi sorozatot alakított ki a Viski FC együttese a megyei labdarúgó-bajnokságban. A máramarosiak ezzel megerősítették negyedik helyüket a tabellán, és csupán egy pont a lemaradásuk a második helytől. A bajnoki tabellát magabiztosan vezető nagyszőlősi gárda ezúttal nagy meglepetésre vereséget szenvedett az Ilosvai Buzsora otthonában.

A megyei bajnokság kilencedik fordulójában a Munkácsi SC magabiztos, kiütéses győzelmet aratott az Ilonokújfalui Csillag otthonában, a Latorca-partiak hétszer is beköszöntek a beregszászi járásiak kapujába. Folytatta remek sorozatát a Viski FC, amely a Munkácsi SC, a Medea-Nevickei vár, az Ilonokújfalui Csillag és a Dolhai Borzsa legyőzését követően az Őrdarmai Líder ellen is begyűjtötte a három pontot.

A Nagyszőlősi Szőlős FC Ilosván lépett pályára a Buzsora vendégeként, ahol Ivan Bandurovics góljával már a 27. percben vezetést szereztek a hazaiak. A nagyszőlősieknek nem sikerült az egyenlítés, sőt a 80. percben az ilosvaiak megduplázták előnyüket Adrian Mihalko találatával. Az ugocsai gárdának végül a 87. percben összejött a szépítés, de hosszú idő elteltével mégis vereséget szenvedtek.

A Medea-Nevickei vár gólgazdag mérkőzésen 3–3-as döntetlent ért el hazai pályán a Dolhai Borzsa ellen. A vendégek a 18. percben már két góllal vezettek, de a hazaiaknak még az első félidőben összejött az egyenlítés. A dolhaiak a második játékrészben újra megszerezték a vezetést, de az Ung-vidéki együttes ismét egyenlíteni tudott, és otthon tartották az egyik pontot.

A Baranyai Krajna és az Unggesztenyési Csillag összecsapásán is hatgólos döntetlen született. A mesterhármasig eljutó Ruszlan Fomin első két találatával már az első félidő végére kétgólos volt a hazaiak előnye. A második játékrész elején szépítettek a vendégek, majd Fomin ismét kettőre növelte a baranyaiak előnyét, de Hotra újabb találatával és egy öngóllal döntetlen lett a végeredmény.

A megyei bajnokság 9. fordulójának eredményei (zárójelben az ifik):

Ilonokújfalui Csillag FC (Onok)–Munkácsi SC 1–7 (0–13)

Medea-Nevickei vár FC–Dolhai Borzsa FC 3–3 (0–8)

Krajna FC (Baranyai kistérség)–Unggesztenyési Csillag FC (Linci) 3–3 (6–1)

Viski FC–Őrdarmai Líder FC (Sztorozsnicja) 2–1 (1–0)

Ilosvai Buzsora FC–Nagyszőlősi Szőlős FC 2–1 (1–2)

A bajnokság állása:

№ Csapat neve Mérkőzés GY D V Gólarány Pont 1. Szőlős FC 9 8 0 1 33–4 24 2. Krajna FC 9 5 2 2 18–13 17 3. Ilosvai Buzsora FC 9 5 1 3 15–12 16 4. Viski FC 9 5 1 3 11–10 16 5. Munkácsi SC 8 5 0 3 33–8 15 6. Medea-Nevickei vár FC 8 3 2 3 16–12 11 7. Unggesztenyési Csillag FC 9 2 4 3 20–24 10 8. Dolhai Borzsa FC 9 1 3 5 10–26 6 9. Őrdarmai Líder FC 9 1 2 6 9–21 5 10. Ilonokújfalui Csillag FC 9 1 1 7 7–42 4

Kopasz Gyula

