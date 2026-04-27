Megyei bajnokság: kikapott a Nagyszőlősi FC
Zsinórban ötödik mérkőzését is megnyerte, így hat meccse tartó veretlenségi sorozatot alakított ki a Viski FC együttese a megyei labdarúgó-bajnokságban. A máramarosiak ezzel megerősítették negyedik helyüket a tabellán, és csupán egy pont a lemaradásuk a második helytől. A bajnoki tabellát magabiztosan vezető nagyszőlősi gárda ezúttal nagy meglepetésre vereséget szenvedett az Ilosvai Buzsora otthonában.
A megyei bajnokság kilencedik fordulójában a Munkácsi SC magabiztos, kiütéses győzelmet aratott az Ilonokújfalui Csillag otthonában, a Latorca-partiak hétszer is beköszöntek a beregszászi járásiak kapujába. Folytatta remek sorozatát a Viski FC, amely a Munkácsi SC, a Medea-Nevickei vár, az Ilonokújfalui Csillag és a Dolhai Borzsa legyőzését követően az Őrdarmai Líder ellen is begyűjtötte a három pontot.
A Nagyszőlősi Szőlős FC Ilosván lépett pályára a Buzsora vendégeként, ahol Ivan Bandurovics góljával már a 27. percben vezetést szereztek a hazaiak. A nagyszőlősieknek nem sikerült az egyenlítés, sőt a 80. percben az ilosvaiak megduplázták előnyüket Adrian Mihalko találatával. Az ugocsai gárdának végül a 87. percben összejött a szépítés, de hosszú idő elteltével mégis vereséget szenvedtek.
A Medea-Nevickei vár gólgazdag mérkőzésen 3–3-as döntetlent ért el hazai pályán a Dolhai Borzsa ellen. A vendégek a 18. percben már két góllal vezettek, de a hazaiaknak még az első félidőben összejött az egyenlítés. A dolhaiak a második játékrészben újra megszerezték a vezetést, de az Ung-vidéki együttes ismét egyenlíteni tudott, és otthon tartották az egyik pontot.
A Baranyai Krajna és az Unggesztenyési Csillag összecsapásán is hatgólos döntetlen született. A mesterhármasig eljutó Ruszlan Fomin első két találatával már az első félidő végére kétgólos volt a hazaiak előnye. A második játékrész elején szépítettek a vendégek, majd Fomin ismét kettőre növelte a baranyaiak előnyét, de Hotra újabb találatával és egy öngóllal döntetlen lett a végeredmény.
A megyei bajnokság 9. fordulójának eredményei (zárójelben az ifik):
Ilonokújfalui Csillag FC (Onok)–Munkácsi SC 1–7 (0–13)
Medea-Nevickei vár FC–Dolhai Borzsa FC 3–3 (0–8)
Krajna FC (Baranyai kistérség)–Unggesztenyési Csillag FC (Linci) 3–3 (6–1)
Viski FC–Őrdarmai Líder FC (Sztorozsnicja) 2–1 (1–0)
Ilosvai Buzsora FC–Nagyszőlősi Szőlős FC 2–1 (1–2)
A bajnokság állása:
|№
|Csapat neve
|Mérkőzés
|GY
|D
|V
|Gólarány
|Pont
|1.
|Szőlős FC
|9
|8
|0
|1
|33–4
|24
|2.
|Krajna FC
|9
|5
|2
|2
|18–13
|17
|3.
|Ilosvai Buzsora FC
|9
|5
|1
|3
|15–12
|16
|4.
|Viski FC
|9
|5
|1
|3
|11–10
|16
|5.
|Munkácsi SC
|8
|5
|0
|3
|33–8
|15
|6.
|Medea-Nevickei vár FC
|8
|3
|2
|3
|16–12
|11
|7.
|Unggesztenyési Csillag FC
|9
|2
|4
|3
|20–24
|10
|8.
|Dolhai Borzsa FC
|9
|1
|3
|5
|10–26
|6
|9.
|Őrdarmai Líder FC
|9
|1
|2
|6
|9–21
|5
|10.
|Ilonokújfalui Csillag FC
|9
|1
|1
|7
|7–42
|4
Kopasz Gyula
Nyitókép forrása: zaf.org.ua