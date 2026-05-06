Megyei foci: a nagyszőlősiek megszakították a viskiek sorozatát
Véget ért a Viski FC hat meccse tartó veretlenségi sorozata a megyei labdarúgó-bajnokságban, miután sima, négygólos vereséget szenvedtek hazai pályán a címvédő Szőlős FC csapatától. A bajnoki tabellát magabiztosan vezető nagyszőlősi gárda előnye már tizenegy pont az Ilosvai Buzsora és a Viski FC előtt, de a második helyezett Baranyai Krajna lemaradása is hét pont az ugocsaiakkal szemben.
A megyei bajnokság 10. fordulója nem tartogatott nagyobb meglepetést. A listavezető Szőlős FC sima győzelmet aratott az előző hat fordulóban hibátlan Viski FC otthonában, ezzel megerősítve vezető helyüket a tabellán. A hátsó régióhoz tartozó együttesek csatáját a beregszászi járási Ilonokújfalu együttese nyerte hazai pályán a Dolhai Borzsa ellen, míg az Ung-vidéki derbit a felsődomonyai kistérségi Medea-Nevickei vár csapata húzta be idegenben, Őrdarmán.
Talán kisebb meglepetésnek tekinthető, hogy a bajnokságot repülőrajttal kezdő Munkácsi FC elszenvedte negyedik vereségét, ezúttal a tabella mezőnyének második felében tartózkodó Unggesztenyési Csillag gárdája ellen kaptak ki a Latorca-partiak. A dobogóért küzdő csapatok összecsapását az újonc Baranyai Krajna nyerte két góllal, méghozzá az Ilosvai Buzsora otthonában szerezték meg a fontos három pontot az Ung-vidékiek.
Az ifjúsági csapatok versenyében a még veretlen Szőlős FC vezeti a tabellát 28 ponttal a 24 pontot gyűjtő Dolhai Borzsa és a 22 pontos Ilosvai Buzsora előtt.
A megyei bajnokság 10. fordulójának eredményei (zárójelben az ifik):
Ilonokújfalui Csillag FC (Onok)–Dolhai Borzsa FC 2–1 (0–6)
Unggesztenyési Csillag FC (Linci)–Munkácsi SC 3–2 (0–1)
Őrdarmai Líder FC (Sztorozsnicja)–Medea-Nevickei vár FC 0–1 (9–0)
Viski FC–Nagyszőlősi Szőlős FC 0–4 (1–7)
Ilosvai Buzsora FC–Krajna FC (Baranyai kistérség) 0–2 (5–0)
A bajnokság állása:
|№
|Csapat neve
|Mérkőzés
|GY
|D
|V
|Gólarány
|Pont
|1.
|Szőlős FC
|10
|9
|0
|1
|37–4
|27
|2.
|Krajna FC
|10
|6
|2
|2
|20–13
|20
|3.
|Ilosvai Buzsora FC
|10
|5
|1
|4
|15–14
|16
|4.
|Viski FC
|10
|5
|1
|4
|11–14
|16
|5.
|Munkácsi SC
|9
|5
|0
|4
|35–11
|15
|6.
|Medea-Nevickei vár FC
|9
|4
|2
|3
|17–12
|14
|7.
|Unggesztenyési Csillag FC
|10
|3
|4
|3
|23–26
|13
|8.
|Ilonokújfalui Csillag FC
|10
|2
|1
|7
|9–43
|7
|9.
|Dolhai Borzsa FC
|10
|1
|3
|6
|11–28
|6
|10.
|Őrdarmai Líder FC
|10
|1
|2
|7
|9–22
|5
Nyitókép: zaf.org.ua
Kopasz Gyula