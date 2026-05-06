Megyei foci: a nagyszőlősiek megszakították a viskiek sorozatát

Véget ért a Viski FC hat meccse tartó veretlenségi sorozata a megyei labdarúgó-bajnokságban, miután sima, négygólos vereséget szenvedtek hazai pályán a címvédő Szőlős FC csapatától. A bajnoki tabellát magabiztosan vezető nagyszőlősi gárda előnye már tizenegy pont az Ilosvai Buzsora és a Viski FC előtt, de a második helyezett Baranyai Krajna lemaradása is hét pont az ugocsaiakkal szemben.

A megyei bajnokság 10. fordulója nem tartogatott nagyobb meglepetést. A listavezető Szőlős FC sima győzelmet aratott az előző hat fordulóban hibátlan Viski FC otthonában, ezzel megerősítve vezető helyüket a tabellán. A hátsó régióhoz tartozó együttesek csatáját a beregszászi járási Ilonokújfalu együttese nyerte hazai pályán a Dolhai Borzsa ellen, míg az Ung-vidéki derbit a felsődomonyai kistérségi Medea-Nevickei vár csapata húzta be idegenben, Őrdarmán.

Talán kisebb meglepetésnek tekinthető, hogy a bajnokságot repülőrajttal kezdő Munkácsi FC elszenvedte negyedik vereségét, ezúttal a tabella mezőnyének második felében tartózkodó Unggesztenyési Csillag gárdája ellen kaptak ki a Latorca-partiak. A dobogóért küzdő csapatok összecsapását az újonc Baranyai Krajna nyerte két góllal, méghozzá az Ilosvai Buzsora otthonában szerezték meg a fontos három pontot az Ung-vidékiek.

Az ifjúsági csapatok versenyében a még veretlen Szőlős FC vezeti a tabellát 28 ponttal a 24 pontot gyűjtő Dolhai Borzsa és a 22 pontos Ilosvai Buzsora előtt.

A megyei bajnokság 10. fordulójának eredményei (zárójelben az ifik):

Ilonokújfalui Csillag FC (Onok)–Dolhai Borzsa FC 2–1 (0–6)

Unggesztenyési Csillag FC (Linci)–Munkácsi SC 3–2 (0–1)

Őrdarmai Líder FC (Sztorozsnicja)–Medea-Nevickei vár FC 0–1 (9–0)

Viski FC–Nagyszőlősi Szőlős FC 0–4 (1–7)

Ilosvai Buzsora FC–Krajna FC (Baranyai kistérség) 0–2 (5–0)

A bajnokság állása:

№ Csapat neve Mérkőzés GY D V Gólarány Pont 1. Szőlős FC 10 9 0 1 37–4 27 2. Krajna FC 10 6 2 2 20–13 20 3. Ilosvai Buzsora FC 10 5 1 4 15–14 16 4. Viski FC 10 5 1 4 11–14 16 5. Munkácsi SC 9 5 0 4 35–11 15 6. Medea-Nevickei vár FC 9 4 2 3 17–12 14 7. Unggesztenyési Csillag FC 10 3 4 3 23–26 13 8. Ilonokújfalui Csillag FC 10 2 1 7 9–43 7 9. Dolhai Borzsa FC 10 1 3 6 11–28 6 10. Őrdarmai Líder FC 10 1 2 7 9–22 5

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma