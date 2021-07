Megyei kupa: Nagyszőlős simán, Ilosva és Huszt döcögve jutott elődöntőbe

Lejátszották a megyei labdarúgó-kupa negyeddöntőinek visszavágóját, mely után az esélyesebbnek tartott együttesek jutottak elődöntőbe, bár a Nagyszőlősi FC-n kívül a többieknek rögös út vezetett a továbbjutásig. A Huszti FC idegenben lőtt góllal jutott tovább, bár az UEFA eltörölte ezt a szabályt, úgy tűnik, nem mindenhol alkalmazzák. Az Ilosvai Buzsora ismét megszenvedett az Irhóci FC ellen, és a hajrában szerzett góllal nyerték meg a hazai találkozót. Négygólos hátrányt dolgozott le a Rahói Kárpáti a Polenai FC ellen, de ezt a mérkőzést még vizsgálja a Kárpátaljai Labdarúgó Szövetség.

A Nagyszőlősi FC az idegenbeli 7:1-es kiütést követően hazai pályán is könnyedén intézte el az Ungvári Sportiskola együttesét, és magabiztosan bejutottak a megyei kupa elődöntőjébe. A hazaiak már a 11. percben megszerezték a vezetést Mikola Ilkovics gólját követően, amit Mihajlo Csedrik duplázott meg a 20. percben. A 43. percben Jaromir Loboda találata állította be a félidei 3:0-s eredményt. Az 58. percben Csedrik duplázni tudott, és ezzel megszerezte csapata negyedik gólját, amivel kialakult a találkozó végeredménye (4:0).

Az Ilosvai Buzsora 2:1-es idegenbeli győzelme után hazai pályán is ugyanilyen arányban gyűrte le az Irhóci FC együttesét, így kettős győzelemmel jutottak be az elődöntőbe. A bajnoki címvédő több mint félórát hátrányban játszott, mivel a 33. percben a vendégek vezetést szereztek Joszip Pajdics góljával, amire a 69. percben válaszolt Roman Midjancsik. Az ilosvaiak győztes gólját Andrij Lomaha szerezte a 93. percben.

A Huszti FC a hazai gólnélküli döntetlent követően idegenben 1:1-es eredményt ért el a megyei újonc Felsődomonyai Medea ellen, de a továbbjutáshoz ez is elég volt a bajnoki éllovas számára. A vendégek vezető találatát Petro Luciv szerezte meg a 66. percben, amire hat perccel később válaszoltak az Ung-vidékiek, de Vaszil Robotisin gólja volt az utolsó a mérkőzésen, így a husztiak jutottak tovább.

A Rahói Kárpáti 1:5-ös hátrányt készült ledolgozni hazai pályán a Polenai FC ellen, ami sikerült is a hazaiaknak, sőt 4:0-s győzelmükkel a továbbjutást is kiharcolták. Az, hogy ez mennyire volt jogos és érvényes, még vizsgálja a labdarúgó szövetség, mivel a hazaiak jogtalanul szerepeltettek egy játékost. A mérkőzésen már az 1. percben gólt szereztek a rahóiak, Andrij Mercin volt eredményes, aki a 69. percben duplázni tudott. Az első félidő után két góllal vezettek a hazaiak, miután a 22. percben Jurij Labjak is gólt lőtt. A 66. percben Ivan Mikulicsinszkij talált be, majd Mercin állította be a 4:0-s végeredményt.

Kárpátaljai megyei kupa, negyeddöntő, visszavágók:

Nagyszőlősi FC – Ungvári Sportiskola 4:0, összesítésben 11:1

Ilosvai Buzsora – Irhóci FC (Vilhivci) 2:1, összesítésben 4:2

Felsődomonyai Medea (Onokivci) – Huszti FC 1:1, összesítésben 1:1

Rahói Kárpáti – Polenai FC 4:0, összesítésben 5:5

