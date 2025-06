Megyei kupa: nagyszőlősi és viski továbbjutás

A kárpátaljai megyei labdarúgó kupa negyeddöntős párharcai közül még egyik sem dőlt el az első mérkőzéseket követően. A Beregvidék SC a Viski FC, a Munkácsi SC pedig a címvédő Szőlős FC elleni egygólos hátrányát dolgozta volna le hazai pályán. Az Unggesztenyési Csillag-SPAR a homoki kistérségi Sólyom gárdájához, az Unggesztenyési Csillag pedig a Felsődomonyai Medea-Nevickei vár együtteséhez látogatott a legjobb nyolc között.

A nagyszőlősi Szőlős FC nem tudta hazai pályán bebiztosítani a továbbjutást a Munkácsi SC ellen, bár már 2–0-ra vezettek, a 83. percben szépítettek a vendégek, így sikerült nyílttá tenniük a munkácsi visszavágót. Végül Munkácson is a papírforma érvényesült: a 40. percben vezetést szereztek az ugocsaiak, majd négy perc múlva egyenlített a hazai együttes. A mérkőzés hajrájában a vendégek egy öngóllal második találatukat is megszerezték, tehát kettős győzelemmel jutottak be az elődöntőbe.

A Beregvidék SC minden esélye megmaradt a továbbjutásra a viski 2–1-es vereségüket követően, amit hazai pályán harcolhattak volna ki. A bajnoki küzdelmek során a Beregvidék SC 3–1-es győzelmet ünnepelhetett a viskiek ellen, tehát bizakodhattak a hazaiak. A mérkőzésen nem a beregszásziak akarata érvényesült, az első negyedórában a máramarosiak uralták a mezőnyt, majd a 14. percben a vezetést is megszerezték a viskiek. A nagyjából kiegyenlített játékot és kevés helyzetet hozó első félidő hajrájában másodszor is betaláltak a vendégek, ezzel szinte eldöntve a továbbjutás sorsát. A második játékrészben mindkét oldalon akadtak veszélyes ziccerek, a hazaiak is közel álltak a szépítéshez, de több gól már nem született, a viskiek kettős győzelemmel meneteltek tovább a négy közé.

A szerednyei kistérségi Csillag-SPAR FC gárdája kétgólos előnyt szerzett hazai pályán a Sólyom FC ellen az Ung-vidéki derbin, majd idegenben 6–2-re kiütötte riválisát, így összességében könnyedén bejutottak a legjobb négy közé.

A másik Ung-vidéki párharc is hasonlóképp alakult. A téli kupa győztese, a Medea-Nevickei vár pont ugyanilyen előnyből várhatta a hazai visszavágót a másik unggesztenyési együttes, a Csillag FC ellen. A Medea hazai pályán egy ötöst rámolt be ellenfelének, tehát nagyon simán, kettős győzelemmel jutottak be az elődöntőbe.

Az első mérkőzések után még szorosnak tűnő párharcok tehát egyértelmű, többnyire sima sikert és továbbjutást eredményeztek az esélyesebbnek tartott együtteseknek. Az elődöntő párharcainak sorsolását később rendezik Ungváron.

Megyei kupa, negyeddöntő, visszavágók

Beregvidék SC (Beregszász) – Viski FC 0–2

Munkácsi SC – Szőlős FC (Nagyszőlős) 1–2

Sólyom FC (Homoki kistérség) – Unggesztenyési Csillag-SPAR FC 2–6

Felsődomonyai Medea-Nevickei vár (Onokivci) – Unggesztenyési Csillag FC 5–1

Az elődöntő résztvevői: Szőlős FC (Nagyszőlős), Viski FC, Felsődomonyai Medea-Nevickei vár, Unggesztenyési Csillag-SPAR FC.

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma

Nyitókép: zaf.org.ua