Megyei bajnokság: győzött a bajnok, botlottak a dobogósok

A kárpátaljai megyei labdarúgó-bajnokság bajnoki csoportjának 5. fordulójában újabb győzelmet aratott a bajnoki címet megszerző Szőlős FC együttese, akik a második helyen álló Unggesztenyési Csillag-SPAR csapatát győzték le idegenben három góllal. Az Unggesztenyési Csillag csapata döntetlent ért el hazai pályán a Viski FC ellen, az Ilosvai Buzsora pedig idegenben győzte le az éremért küzdő Medea-Nevickei vár együttesét.

Az Ilosvai Buzsora egygólos győzelmet aratott a bajnoki ezüstéremért küzdő Felsődomonyai Medea-Nevickei vár otthonában, de az Ung-vidékiek megóvták a találkozót, mivel szerintük jogosulatlanul lépett pályára az ilosvaiak egyik játékosa. A fegyelmi bizottság döntése később várható az ügyben.

A második helyen álló Unggesztenyési Csillag-SPAR a bajnoki címet már bezsebelő Szőlős FC csapatát fogadta, és az ugocsaiak sima, háromgólos sikert ünnepelhettek. A 32. percben Jackulinec góljával szereztek vezetést a nagyszőlősiek, amit a 76. percben Béres duplázott meg, majd a mérkőzés hajrájában Banik állította be a végeredményt.

A Viski FC a negyedik helyen álló Unggesztenyési Csillag otthonában játszott 1–1-es döntetlent. A gólok az első félidő második felében születtek: a hazaiak vezető góljára két percen belül válaszoltak a viskiek, amivel ki is alakult a végeredméy.

A Szőlős FC behozhatalan előnye újabb három ponttal nőtt, míg a második hely sorsa a fegyelmi bizottság döntésétől is függ. A bronzérmet is megszerezheti még a Csillag FC vagy akár a Viski FC együttese is, de ehhez a Medea óvásának elutasítása is szükséges.

Megyei labdarúgó-bajnokság, bajnoki szakasz, 5. forduló:

Unggesztenyési Csillag (Linci, Szerednyei kistérség) – Viski FC 1–1

Unggesztenyési Csillag-SPAR (Linci, Szerednyei kistérség) – Szőlős FC (Nagyszőlős) 0–3

Medea-Nevickei vár (Onokivci, Felsődomonyai kistérség) – Ilosvai Buzsora 2–3 (óvás alatt)

A bajnokság állása: 1. Szőlős FC 27 pont (28-6), 2. Unggesztenyési Csillag-SPAR 15 pont (16-13), 3. Medea-Nevickei vár 11 pont (14-12), 4. Unggesztenyési Csillag 10 pont (9-16), 5. Viski FC 8 pont (11-18), 6. Ilosvai Buzsora 4 pont (8-20).

Kopasz Gyula

