Mexikói Nagydíj – Hamiltoné a pole pozíció Mexikóvárosban
A hétszeres világbajnok Lewis Hamilton, a Ferrari brit versenyzője nyerte a Forma-1-es Mexikói Nagydíj szombati időmérő edzését, így a vasárnapi futamon ő rajtolhat majd az élről.
A 41 éves pilótának ez az idei első és pályafutása 105. pole pozíciója, Mexikóban 10 év szünet után nyert újra időmérőt.
Hamilton mellől honfitársa, George Russell startolhat majd a Mercedesszel, míg a harmadik rajtkockát a másik Ferrarit vezető monacói Charles Leclerc szerezte meg.
A vb-címért küzdő Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes fiatal olasz versenyzője ötödik lett, de a négyszeres vb-győztes Max Verstappen (Red Bull) büntetése miatt a negyedik pozícióból kezdhet majd. Antonellinek legalább két pontot kell szereznie ahhoz, hogy már vasárnap biztosan világbajnok legyen.
A címvédő Lando Norris a hatodik rajtkockát szerezte meg a McLarennel, csapattársa, az ausztrál Oscar Piastri viszont meglepetésre csak a 13. pozícióból kezdhet.
A 71 körös Mexikói Nagydíj vasárnap magyar idő szerint 21 órakor rajtol.
A teljes rajtsorrend:
Lewis Hamilton (brit, Ferrari)
George Russell (brit, Mercedes)
Charles Leclerc (monacói, Ferrari)
Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes)
Max Verstappen (holland, Red Bull)
Lando Norris (brit, McLaren)
Isack Hadjar (francia, Red Bull)
Arvid Lindblad (brit, Racing Bulls)
Liam Lawson (új-zélandi, Racing Bulls)
Pierre Gasly (francia, Alpine)
Nico Hülkenberg (német, Audi)
Franco Colapinto (argentin, Alpine)
Oscar Piastri (ausztrál, McLaren)
Oliver Bearman (brit, Haas)
Carlos Sainz Jr. (spanyol, Williams)
Alexander Albon (thaiföldi, Williams)
Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin)
Hirakava Rjó (japán, Haas)
Gabriel Bortoleto (brazil, Audi)
Lance Stroll (kanadai, Aston Martin)
Sergio Pérez (mexikói, Cadillac)
Valtteri Bottas (finn, Cadillac)
Forrás: MTI
Nyitókép: Steven Tee / LAT Images via Getty Images