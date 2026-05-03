Miami Nagydíj: Antonelli rajtol az élről

Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes olasz versenyzője nyerte a Forma-1-es Miami Nagydíj szombati időmérő edzését, így a vasárnapi futamon ő rajtolhat az élről.

Az összetettben éllovas 19 éves pilótának az idén és pályafutása során is ez a harmadik pole pozíciója. Antonelli mellől a négyszeres vb-győztes holland Max Verstappen (Red Bull) startolhat majd, míg a harmadik rajtkockát a monacói Charles Leclerc, a Ferrari versenyzője szerezte meg.

A címvédő brit Lando Norris (McLaren) negyedik lett.

A Miami Nagydíj vasárnap magyar idő szerint 22 órakor rajtol.

A Miami Nagydíj rajtsorrendje:

1. sor:

Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes)

Max Verstappen (holland, Red Bull)

2. sor:

Charles Leclerc (monacói, Ferrari)

Lando Norris (brit, McLaren)

3. sor:

George Russell (brit, Mercedes)

Lewis Hamilton (brit, Ferrari)

4. sor:

Oscar Piastri (ausztrál, McLaren)

Franco Colapinto (argentin, Alpine)

5. sor:

Isack Hadjar (francia, Red Bull)

Pierre Gasly (francia, Alpine)

6. sor:

Nico Hülkenberg (német, Audi)

Liam Lawson (új-zélandi, Racing Bulls)

7. sor:

Oliver Bearman (brit, Haas)

Carlos Sainz Jr. (spanyol, Williams)

8. sor:

Esteban Ocon (francia, Haas)

Alexander Albon (thaiföldi, Williams)

9. sor:

Arvid Lindblad (brit, Racing Bulls)

Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin)

10. sor:

Lance Stroll (kanadai, Aston Martin)

Valtteri Bottas (finn, Cadillac)

11. sor:

Sergio Pérez (mexikói, Cadillac)

Gabriel Bortoleto (brazil, Audi)

Forrás: MTI