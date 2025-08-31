Milánó 2026 – Az IBU nem engedi oroszok és fehéroroszok indulását

A Nemzetközi Sílövő Szövetség (IBU) nem teszi lehetővé, hogy semleges színekben oroszok és fehéroroszok rajthoz állhassanak a februári, olaszországi téli olimpián.

Az IBU döntésére az ötkarikás ügyekben járatos insidethegames.biz portál hívta fel a figyelmet, miután a sportági világszövetség frissítette a milánói-cortinai játékokon indítható sportolók kvótás listáját.

Az IBU lajstroma szerint a 210 helyből 186-ot a nemzeti olimpiai bizottságok kaptak a 2024/25-ös eredmények alapján, de az érintett országok között nem szerepel az Ukrajnával háborúzó Oroszország és a fegyveres konfliktusban Moszkvát támogató Fehéroroszország.

A fennmaradó 12 férfi és 12 női egyéni részvételi helyet az IBU a ruhpoldingi világkupa után, a január 18-i selejtező pontlistája alapján osztja majd ki, ám hangsúlyozottan nem juthat kvóta orosz és fehérorosz sportlövőknek, akik semleges színekben vennének részt a februári olimpián.

Az IBU végrehajtó bizottsága az ukrajnai háború kirobbanását követően, még 2022-ben függesztette fel mindkét tagszövetséget, kizárva a két ország biatlonistáit a versenyein való indulásból.

Forrás: MTI

Nyitókép: illusztráció. Forrás: Kyle Dias/Unsplash