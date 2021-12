A hajrában vesztett pontokat a Minaji FC

Folytatta július 31-e óta tartó nyeretlenségi szériáját a Minaji FC az ukrán élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban, így már tíz vereséget, és hét döntetlent könyvelhet el az Ung-vidéki együttes. A 18. fordulóban attól a Kolosz Kovalyivkától szenvedett 2:1-es vereséget Igor Leonov csapata, akik ellen hazai pályán is a hosszabbításban engedték ki kezükből a győzelmet (1:1). A minajiaknál egyedül az FK Mariupol gyűjtött kevesebb pontot, akik ráadásul egy hónappal ezelőtt három ponttal távoztak az Avangard Stadionból.

Négy hazai mérkőzés után zsinórban másodszor lépett idegenben pályára a Minaji FC csapata, akik borzasztó sorozatban vannak, mivel egyetlen bajnoki győzelmük óta húsz nyeretlen mérkőzésen vannak túl (ebből tizenhét a bajnokságban, egy a kupában, és kettő barátságos mérkőzésen). A Kovalyivkában rendezett találkozó jól indult az Ung-vidékiek számára, mivel már a 11. percben megszerezték a vezetést Visnevszkij góljával, aki Meszhi passzát értékesítette (0:1). A minajiak ezután sem játszottak alárendelt szerepet a nyáron még az Európa Konferencia Ligában induló Kolosz ellen, de az ungvári mérkőzéshez hasonlóan itt is a végén jött a dráma. Előbb a 88. percben egyenlítettek a hazaiak, miután Milko értékesítette a csapata számára megítélt büntetőt (1:1), majd két perccel később a győzelmet is megszerezték: ebben ezúttal is kulcsszerepe volt az ex-minaji Nurijevnek, aki gólpasszal járult hozzá volt csapata legyőzéséhez, amit Csornomorec váltott gólra (2:1). Az azeri válogatott munkácsi támadó legutóbb egy szabadrúgásgóllal szomorította előző klubját.

Újabb vereségével egyre kilátástalanabb a minajiak helyzete, mivel tizennyolc forduló alatt mindössze tíz pontot gyűjtöttek Leonov tanítványai, így a tizenhat csapatos bajnokság utolsó előtti helyén állnak, és csupán a nyolcpontos FK Mariupolt előzik meg. A kárpátaljai csapat előtt a hátsó régió tagjai közül a tizenhárom pontot gyűjtő, de egy mérkőzéssel kevesebbet játszó Inhulec Petrove, a tizennégy pontos Csernomorec Odessza, és a már bennmaradást jelentő tizenkettedik pozíciót elfoglaló FK Lviv állnak (tizenhét ponttal). A tabella élén a Sahtar Donyeck áll (47 ponttal), megelőzve a Zorja ellen ikszelő 45 pontos Dinamo Kijevet. A dobogó legalsó fokát a Dnyipro-1 foglalja el (40 pont), akik négy ponttal állnak a Zorja Luhanszk előtt.

2022 első bajnoki mérkőzésén a Zorját fogadja a Minaji FC, de valószínűleg lesz némi átalakulás a folytatásra a kárpátaljai együttes háza táján.

Ukrán élvonalbeli labdarúgó-bajnokság, 18. forduló:

Kolosz Kovalyivka–Minaji FC 2:1

Dinamo Kijev–Zorja Luhanszk 1:1

Csernomorec Odessza–Metaliszt 1925 Harkiv 2:1

FK Lviv–Vorszkla Poltava 1:1

Veresz Rivne–Rukh Lviv 1:1

FK Olekszandrija–Sahtar Donyeck 1:2

Inhulec Petrove–Deszna Csernyihiv 2:1

FK Mariupol–Dnyipro-1 0:3

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma