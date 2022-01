Minaji FC: Volodimir Saran az új vezetőedző

Az ukrán élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő kárpátaljai Minaji FC vezetősége szerződést kötött az Ukrajna-szerte elismert szakemberrel, Volodimir Sarannal, akinek vezetőedzőként fő feladata a kiesés elkerülése lesz az Ung-parti gárdával.

A Minaji FC vezetősége már a második vezetőedzőtől köszönt el az idei szezonban. A kárpátaljai együttes Vaszil Kobin után Igor Leonovtól is megvált, aki csupán kilenc mérkőzésen irányította a kiesés ellen küzdő csapatot, melyeken egyetlen alkalommal sem sikerült győzelemre vezetnie tanítványait.

A minajiak 50 éves trénere Ivano-Frankivszk megyében született, és labdarúgóként meghatározó játékosa volt a Dinamo Kijevnek, a Dnyipropetrovszki Dnyipronak és a Kárpáti Lvivnek. Volodimir Saran játékosként háromszoros ukrán bajnok és egyszeres kupagyőztes. Edzői karrierjét a Krivij Rih-i Krivbásznál kezdte a szakember, de edzette a Zirka Kropivnickijt is, a 2007-2008-as idényben pedig az Ungvári Zakarpattya kispadján ült. Legnagyobb sikereit az FK Olekszandrija vezetőedzőjeként érte el Saran, akikkel előbb megnyerték a másodosztályt, majd az élvonalban bronzérmet szereztek, így elindulhattak az Európa-ligában.

Az új vezetőedzőre nem vár könnyű feladat, mivel a bajnoki idény felénél járva a Minaji FC tíz pontot gyűjtve a tizenhat csapatos ukrán élvonalbeli labdarúgó-bajnokság utolsó előtti helyén áll, és csupán a nyolcpontos FK Mariupolt előzik meg. Az Ung-vidéki csapat előtt a hátsó régió tagjai közül a tizenhárom pontot gyűjtő, de egy mérkőzéssel kevesebbet játszó Inhulec Petrove, a tizennégy pontos Csernomorec Odessza, és a már bennmaradást jelentő tizenkettedik pozíciót elfoglaló FK Lviv állnak (tizenhét ponttal). Ezen kívül a minajiak kerete átalakuláson megy keresztül, mivel egyik legjobb játékosuk, az azeri válogatott Rusztam Ahmedzade az Európa-ligában szereplő azeri Qarabag csapatához igazolt, míg Olekszandr Petruszenko a magyar NB I-ben szereplő Budapest Honvéd játékosa lett. A Minaji FC első felkészülési mérkőzését január 22-én a magyar bajnokság kilencedik helyén álló Debreceni VSC ellen vívja, akiknek tavasszal a kiesés elkerülése lehet a fő céljuk, a kárpátaljai együtteshez hasonlóan. A kék-fehér rókák második ismert edzőpartnere az Ungvári FC lesz január 28-án, akik a másodosztályú tagságuk megőrzéséért szállnak harcba tavasszal. Az ungváriak kerete is átalakulóban van, mivel két kulcsjátékosuk, Vaszil Pinyasko és Viktor Rjasko a Kazincbarcika együtteséhez igazolt. Helyükre eddig még csak a szolyvai születésű Olekszandr Glagola érkezett, aki legutóbb a másodosztályban szereplő Polisszja Zsitomir labdarúgója volt, de korábban megfordult a Sahtar Donyeck utánpótláscsapatában is, akikkel szerepelt az Ifjúsági Bajnokok Ligájában, majd a 2019-2020-as szezonban a Minaji FC játékosa is volt, melynek színeiben 16 mérkőzésen 1-szer volt eredményes.

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma