Minaji vereség Kisvárdán, Dárdai-gól Eszéken

Az ukrán labdarúgó-bajnokságban szereplő Minaji FC a törökországi edzőtábor előtt Magyarországon kezdte meg a felkészülést. A kárpátaljai csapat első ellenfele a magyar OTP Bank Liga ötödik helyezettje, a Kisvárda FC csapata volt szombat délelőtt. A minajiak között két ismerős arcot is felfedezhettek a kisvárdaiak, a kezdőben helyet kapó Artem Milevszkij és a cserepadon ülő Anton Sinder egyaránt tagja volt a Kisvárda 2018-as keretének. A MOL Fehérvár 2:2-es döntetlent játszott a Kleinheisler Lászlót foglalkoztató, horvát élvonalban szereplő NK Oszijek (Eszék) ellen, és a magyar csapat második gólját a friss igazolás, Dárdai Palkó szerezte.

Az NB I-es csapat már a 31. percben közel járt a gólhoz, de Leoni emelése balról, tizenhat méterről a kapufát találta el. A 40. percben viszont összejött a vezetés a magyar csapatnak: Bumba pörgette ki a labdát balra Leonihoz, akinek a beadásából Karabeljov nyolc méterről a kapuba fejelt – így a Kazincbarcika elleni edzőmeccs után ezúttal is betalált a télen érkező bolgár válogatott játékos. A fordulás után mindkét kapu előtt adódott gólszerzési lehetőség, ám vagy a kapusok, vagy a védők útját állták a próbálkozásoknak, így a Kisvárda megnyerte a találkozót. A mérkőzés vége felé még a hevesen reklamáló Pinyashkot kiállította a játékvezető, de ez már nem változtatott a végkimenetelen – olvasható a Kisvárda FC hivatalos honlapján. A Kisvárda tartalékcsapata (U21) az első számú csapatok mérkőzését követően 4:0-ra múlta felül a Minaji U21-es csapatot. A Minaji FC ismét vereséget szenvedett a Kisvárdától, de ezúttal csupán 1:0-ra, ami nagy javulás a tavalyi 4:1-es kiütéses vereség után.

A MOL Fehérvár hivatalos honlapjának tájékoztatása szerint az NK Oszijek elleni találkozó első játékrészének végén Musliut látta a játékvezető szabálytalannak a tizenhatoson belül, a megítélt büntetőt pedig Mierez értékesítette, így 1:0-s eszéki vezetésnél mehettek pihenőre a csapatok. A fordulás után is a horvátok kezdtek jobban, öt perc alatt Bockaj kétszer is veszélyeztetett, a következő gólt azonban mégis a Vidi szerezte az 53. percben: gyakorlatilag az első fehérvári kapura lövésből gól született, amikor Kovács passzolt Halmainak, aki egy csel után tizenöt méterről hatalmas gólt lőtt. A 65. percben aztán a fordítás is összejött a Vidinek: Hangya passzolt Zivzivadzénak, majd egy becsúszó védőről a labda Dárdai elé került, aki tizenhárom méterről nem hibázott (1:2). Az előny azonban nem sokáig volt Márton Gábor csapatánál, a 72. percben ugyanis újabb büntetőhöz jutott az Eszék, a játékvezető ezúttal Bollát látta szabálytalannak. A labda mögé ismét Mierez állt és ezúttal sem hibázott (2:2). A hajrában mindkét kapu előtt adódott lehetőség a győzelem megszerzésére, de újabb gól nem született, így döntetlennel ért véget a Vidi utolsó felkészülési találkozója.

Az Újpestet 5:0-ra kiütötte a Puskás Akadémia a szombat délutáni felkészülési találkozón. A Paks Haraszti góljával nyert Szegeden, a DAC pedig a 88. percben még vesztésre állt Angyalföldön a Vasas vendégeként, de a felvidéki csapat végül 2:1-es győzelmet aratott.

Felkészülési mérkőzések:

Kisvárda FC–Minaji FC 1:0

NK Oszijek (Eszék)–MOL Fehérvár 2:2

Puskás Akadémia–Újpest FC 5:0

Szeged–Paks 0:1

Vasas–DAC Dunaszerdahely 1:2

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma