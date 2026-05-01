Mudrik négyéves eltiltást kaphat doppingvétség miatt

A nemzetközi sportsajtó értesülései szerint az Angol Labdarúgó-szövetség (FA) négyéves eltiltással sújtotta a londoni Chelsea FC ukrán válogatott középpályását, Mihajlo Mudrikot, miután a játékos doppingtesztje pozitív eredményt mutatott.

A BBC és a Sportdöntőbíróság (CAS) információi alapján az eljárás során a „B” minta is megerősítette a tiltott szer, a meldonium jelenlétét a szervezetében. Az FA már 2025 júniusában vádat emelt a futballista ellen doppingvétség miatt, azóta pedig ideiglenes eltiltás alatt állt.

Mudrik esete 2024 decemberében került nyilvánosságra, amikor a Chelsea FC hivatalosan is közölte, hogy a játékosnál pozitív mintát találtak. A középpályás akkor határozottan tagadta, hogy tudatosan tiltott szert használt volna.

A mostani döntés szerint a legsúlyosabb, akár négyéves eltiltás is kiszabható, ami jelentősen befolyásolná a játékos karrierjét. Ugyanakkor az ügy még nem zárult le véglegesen, mivel Mudrik fellebbezést nyújtott be a Sportdöntőbírósághoz (CAS).

A CAS eljárása jelenleg írásos szakaszban van, a tárgyalás időpontját még nem tűzték ki. Az sem végleges, hogy a kiszabott eltiltás pontosan milyen időszakot fed le, illetve beszámítják-e a már letöltött ideiglenes eltiltást.

Mudrik utoljára 2024 novemberében lépett pályára tétmérkőzésen a Chelsea színeiben. A következő időszakban sorsa a fellebbezési eljárás eredményétől függ, amely akár jelentősen enyhítheti is a kiszabott büntetést.

