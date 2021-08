Nagydobrony–Nagygejőc párharc a járási kupa elődöntőjében

Ung-vidéken hat hete fejeződött be a járási labdarúgó-bajnokság első köre, így hosszú időre futball nélkül maradt a térség. Az Ungvári Járási Labdarúgó Szövetség augusztusra tervezte be az idei járási kupa lebonyolítását, amelyen a bajnokságban is szereplő nyolc csapat méretteti meg magát. A negyeddöntőből mindkét magyaros csapat továbbjutott, az elődöntőben pedig össze is kerültek egymással, így tehát az egyik ágon Nagydobronyi FC–Nagygejőci FC rangadót rendeznek a döntőbe jutásért.

A nagydobronyiak a bajnokságban bukdácsoló Nagylázi FC-vel csaphattak össze a negyeddöntőben, akiket a pontvadászat első körében 2:1-e le tudtak győzni Kiss Lászlóék. A győzelem ezúttal is az esélyesebbnek számító nagydobronyiaké lett, akik ezúttal 2:0-ra győzték le ellenfelüket. Az augusztus 15-ei elődöntőben a Nagygejőci FC csapatával küzdhet meg a Nagydobronyi FC semleges helyszínen, amelyet a szövetség a hét folyamán jelöl ki. A nagygejőciek a negyeddöntőben kiütéses győzelmet arattak, 5:1-re diadalmaskodtak a Baranyai FC ellen.

A másik ágon a Kereknyei Olimpik mérkőzés nélkül jutott elődöntőbe, mivel az Ároki FC nem állt ki az összecsapásra. Az Olimpik ellenfele a Botfalvai FC együttese lesz, akik meglepetésre 2:1-re legyőzték az Őrdarmai Lider csapatát.

Az utánpótlás csapatok mérkőzéseiből csak kettőt tudtak lejátszani, mivel Nagydobrony és Árok sem állított ki kiscsapatot, így technikai győzelemmel, játék nélkül került Nagyláz és Kereknye az elődöntőbe. Nagygejőc a baranyai fiataloktól, Botfalva pedig az Őrdarmai Lidertől kapott ki 3:0-ra, így a döntőbe jutásért Nagylázi FC–Baranyai FC, Kereknyei Olimpik–Őrdarmai Lider mérkőzéseket rendeznek.

Ungvári járási labdarúgó-kupa, negyeddöntő:

Nagylázi FC–Nagydobronyi FC 0:2

Őrdarmai Lider–Botfalvai FC 1:2

Nagygejőci FC–Baranyai FC 5:1

Kereknyei Olimpik–Ároki FC +:- (technikai eredmény, 3:0)

Az elődöntőben:

Nagydobronyi FC–Nagygejőci FC

Botfalvai FC–Kereknyei Olimpik

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma